Спорт:

"Лудогорец - ЦСКА бе равностоен мач. Не знам дали ЦСКА има с какво да изненада Левски"

23 април 2026, 15:12 часа 506 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Наставникът на Левски Хулио Веласкес говори преди дербито срещу ЦСКА от 31-вия кръг на Първа лига, което ще се състои в събота (25 април). Той отбеляза, че не знае дали "червените" имат с какво да изненадат неговия тим, като коментира и победата им над Лудогорец, определяйки срещата като "равностоен, оспорван, здрав мач". Също така Веласкес заяви, че Карл Фабиен може да е в групата за Вечното дерби, но Мустафа Сангаре все още не е готов за игра.

Сангаре не е готов за дербито с ЦСКА, но Майкон и Фабиен се завръщат

"Положително е възстановяването на Сангаре и Фабиен. Сангаре все още не е в състояние да се включи в тренировките на отбора, докато Фабиен започна тази седмица да тренира наравно с останалите. Той може да бъде опция за групата за мача с ЦСКА", започна Хулио Веласкес. А след това коментира и победата на ЦСКА над Лудогорец: "Ясно е, че съм гледал мача между Лудогорец и ЦСКА. Равностоен мач, здрав мач, определено оспорван двубой."

Веласкес отказа да отговори защо е гледал предното Вечно дерби от "Герена"

Попитан защо е гледал предното Вечно дерби на "Герена", Веласкес отговори лаконично: "Този въпрос е в миналото. Предпочитам да се фокусирам върху предстоящия мач". И продължи: "Имаше играчи с леки контузии след последния мач с ЦСКА. Възползвахме се последните дни да ги възстановим."

Хулио Веласкес

Майкон тренира отлично и е готов за дербито

"Майкон, както винаги, е много добре. За съжаление не можехме да разчитаме на него в последните мачове. Но той е играч, който в течение на времето се разви в много аспекти. Тези две седмици се подготвя по отличен начин и тренира в много добра кондиция. Вдругиден ще преценим дали ще започне мача, или не, но тренира много добре."

"Всичко е възможно": Веласкес за това дали ЦСКА може да изненада Левски

"ЦСКА не знам дали има с какво да ни изненада, винаги е възможно. Що се отнася до позициите и заемането на пространства в миналото Вечно дерби, слагате етикети, че сме играли с четирима централни защитници, а играхме с четирима в защита."

"Моите играчи по никакъв начин не са напрегнати. Щастливи, доволни, горди от работата, която са свършили до момента. И определено - отговорни. С единственото желание да направят добър мач и да направят всичко възможно да го спечелят", завърши Веласкес.

Стефан Йорданов
