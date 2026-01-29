Лайфстайл:

Лудогорец – Ница: Кога и къде да гледаме двубоя, който може да прати „орлите“ в плейофите на Лига Европа?

29 януари 2026, 10:01 часа 528 прочитания 0 коментара

Лудогорец излиза днес в последния си двубой от основната фаза на втория по сила турнир на Стария континент – Лига Европа. „Орлите“ ще се изправят срещу френския Ница, а мачът е от изключителна важност за българския шампион, тъй като ще определи дали разградчани ще се класират за плейофите в надпреварата. За да се случи това обаче, тимът на Пер-Матиас Хьогмо трябва да гони задължителна победа у дома.

Лудогорец – Ница: Начален час и ТВ

В момента Лудогорец заема 25-то място във временното класиране в Лига Европа със 7 точки. На 24-та позиция е съставът на Селтик с 8. Ница са 33-ти с 3 пункта в актива си. По регламент първите осем отбора се класират директно за елиминационната фаза. Тимовете между 9-то и 24-то място пък играят плейофи, за да определят останалите 8 състава, които продължават напред.

В колко часа започва мачът между Лудогорец и Ница?

Двубоят между Лудогорец и Ница е част от късната програма на днешния ден в Лига Европа. Срещата на стадион „Хювефарма Арена“ в Разград ще стартира в 22:00 часа.

Коя телевизия ще излъчва двубоя между Лудогорец и Ница?

Сблъсъкът между Лудогорец и Ница ще бъде излъчван пряко по телевизията. Каналът, който ще предава срещата е bTV Action. Ако нямате възможност да гледате мача, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

