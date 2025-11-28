Лудогорец показа как се работи грамотно - обяви поредната голяма новина за клуба

Ако влезем в риториката на Цветомир Найденов, Лудогорец показа как се работи грамотно - с поредната голяма новина за клуба. Разградчани, които късно снощи записаха престижна победа над испанския Селта Виго с 3:2 като домакин в Лига Европа, сега съобщиха, че са подновили договорите на трима от основните си футболисти. Става дума за Иван Йорданов, Ивайло Чочев и Бернард Текпетей.

Лудогорец поднови договорите на Чочев, Текпетей и Йорданов

Тримата футболисти вече подписаха новите си контракти, а от Лудогорец се похвалиха, че продължават с "последователната си политика да запазва опитните фигури в състава". А тази новина идва само дни след като Квадво Дуа, Серджио Падт и Кайо Видал също удължиха контрактите си с българския шампион. Всички изброени футболисти могат да се считат за основни играчи в състава на "орлите".

Още: Хулио Веласкес: Не ме притеснява победата на Лудогорец над Селта, точно обратното

Текпетей е сред най-продуктивните футболисти в отбора, записвайки 199 мача, 45 гола и 37 асистенции с екипа на Лудогорец във всички турнири. Един от големите таланти на Академия Лудогорец, минал през повечето ѝ формации, Иван Йорданов също е важна част от първия тим. До момента той има 78 мача, 4 гола и 7 асистенции за първия отбор.

Ивайло Чочев пък се утвърди като лидер в средната линия с 93 мача, 22 гола и 9 асистенции в официални двубои за клуба.

Още: В Испания признаха превъзходството на Лудогорец и скъсаха Селта от критики