Мениджъри натискат Левски да продаде две от звездите си

Мениджърите на две от големите звезди на Левски настискат ръководството на клуба да продаде техните клиенти възможно най-скоро. Става въпрос за представителите на централния защитник Кристиан Макун, както и за тези на левия бек Майкон. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“. Според информациите на този етап шефовете на „сините“ удържат на натиска, но няма да е изненадващо, ако през зимата някой измежду двамата бранители бъде трансфериран зад граница.

Кристиан Макун е готов да премине в по-силно първенство

Натискът за продажбата на Кристиан Макун е доста по-силен от този при неговия колега. Националът на Венецуела е представляван от една от най-влиятелните мениджърски агенции в света, която работи с играчи на Реал Мадрид, Ливърпул, Пари Сен Жермен и Нюкасъл. Самият Макун има договор с Левски до лятото на 2027-ма, но вече е готов да опита късмета си в по-силно първенство. Той е оценен на 2,5 милиона евро.

Майкон е следен от редица отбори

При Майкон ситуацията е сходна. Бразилецът е обвръзан със „сините“ до 30 юни 2027-ма. Неговата цена също е около 2,5 милиона евро като интерес към услугите му не липсва. През лятото френският Нант искаше да вземе крайния бранител и дори изпрати официална оферта за правата му. Тогава обаче шефовете на Левски отказаха да се разделят с един от най-добрите футболисти в състава на Хулио Веласкес.

ОЩЕ: Левски разкарва ненужен бразилец още през зимата