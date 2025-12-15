На Левски им омръзна да ги мотаят – двама защитници имат срок до Коледа да кажат дали остават!

Левски изигра последния си мач за 2025 година още през миналата седмица, когато се наложи над Витоша Бистрица с 3:0 в двубой от 1/8-финалите на турнира за Купата на България. Ръководството на клуба обаче продължава да работи здраво по окомплектоването на състава за пролетния дял. „Сините“ шефове търсят нови футболисти, а също така преговарят и с част от основните играчи за подновяване на договорите им.

Договорите на Кристиан Димитров и Цунами изтичат

На ръководството на Левски обаче им е писнало двама защитници да ги мотаят. Става въпрос за Кристиан Димитров и Вендерсон Цунами. Двамата имат договори с клуба до лятото като от 1 януари могат да преговарят с всеки един друг тим, където да преминат без пари, след като споразуменията им със „сините“ приключат. Затова и от Левски вече им предложиха нови контракти. За момента обаче нито един от двамата не е преподписал, а това не се нрави на шефовете на „Герена“.

Ако решат да напуснат, Левски трябва да им търси заместници

Според информация на колегите от „Тема спорт“ ръководството на Левски е поставило ултиматум на Димитров и Цунами. Двамата имат срок до Коледа да кажат дали ще останат в клуба, или не. Причината е, че ако решат да напуснат през лятото, то „сините“ спешно трябва да им търсят заместници по време на зимния трансферен прозорец. Това се налага, тъй като лятната пауза ще бъде по-кратка, а тогава трябва да се стикова отбора за Европа.

