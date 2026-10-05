Националите ръка за ръка с Германия и Турция, но... в срама

Националният отбор на България продължава стремглавото си падение в играта, резултатите и имиджа си във футбола. От началото на новия цикъл в Лига на нациите, през който изиграхме 3 срещи, "лъвовете" спечелиха само 1 точка, а двете им загуби дойдоха от неочаквани съперници - Люксембург и Исландия.

В срамен топ 3

Този катастрофален старт, който почти спря да изненадва родния футболен фен, нареди България в челната тройка на срамна класация. Тя е изготвена от статистическия портал "Football Meets Data" и представя отборите, претърпели най-голям спад в процентни точки от началото на Лига на нациите.

"Трикольорите" заемат третото място по най-голям спад с минус 26 точки. Интересното е, че в топ 5 на тази антикласация има още три тима от Балканите - Турция, Румъния и Сърбия.

1. Турция минус 30 точки

2. Германия минус 28 точки

3. БЪЛГАРИЯ минус 26 точки

4. Румъния минус 24 точки

5. Сърбия минус 23 точки

Балканите имат и добри примери

Но не, това не може да се определи като криза на балканските отбори, защото два от тях намират място в обратната класация - на отборите с най-голям прогрес по процентни точки в турнира. Това са Гърция и Черна гора. Ето и позитивния топ 5 на "Football Meets Data":

1. Северна Ирландия плюс 58 точки

2. Гърция плюс 53 точки

3. Черна гора плюс 42 точки

4. Швеция плюс 31 точки

5. Исландия плюс 28 точки