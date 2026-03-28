Най-добрият защитник в България: „Развих се много, искам да помагам на Левски“

Левият бек на Левски Майкон беше избран за Най-добрият защитник в България за 2025 г. Чрез социалните мрежи той благодари за получената награда, като качи няколко снимки от церемонията с дълго послание. От началото на сезона бразилецът има 36 мача за „сините“ във всички турнири, като освен стабилните му изяви в защита, той има добри показатели в атакуващ план – 5 гола и 7 асистенции.

Майкон: „Развих се значително“

Ето какво написа Майкон: „Много съм щастлив, че бях избран от българската спортна журналистика за най-добър защитник на 2025 година. Това е резултат от много работа и лична отдаденост, откакто пристигнах в Европа. Индивидуалното признание е важно, но е следствие от колективната работа. Развих се значително, откакто съм тук, и продължавам да съм фокусиран върху това да помагам на отбора.

„Благодаря на всички“

Бих искал да благодаря на всички, участвали в събитието, както и на всички приятели, съотборници и членове на семейството ми, които ме подкрепят по този път“. В момента Левски се състезава само на един фронт – в Първа лига. „Сините“ са на първо място във временното класиране на родното първенство. Те спечелиха 65 точки в 27 мача – 21 победи, 2 равенства и 4 загуби. Втори е Лудогорец, като изостава с 9 точки. Топ 4 допълват ЦСКА 1948 и ЦСКА, съответно с 53 и 49 пункта.

