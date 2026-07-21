Наказаният за допинг Георги Йомов: Лесно ще се разберем с ЦСКА!

Бившият футболист на ЦСКА Георги Йомов е много близо до завръщане във футбола. Както е известно, през лятото на 2022-ра крилото бе уличен в употреба на допинг, след което правата му бяха спрени за срок от 4 години. Санкцията на фланговия състезател изтича на 25 август, като в момента той тренира с втория отбор на „армейците“ под ръководството на Валентин Илиев.

Георги Йомов говори пред колегите от „Тема спорт“ като бе категоричен, че лесно ще се разбере с ЦСКА, ако „червените“ решат да му дадат втори шанс. Крилото допълни, че няма проблем да играе и за дубъла на родния гранд, тъй като все отнякъде трябва да започне своето завръщане в професионалния футбол.

„Силно се надявам тази година ЦСКА да стане шампион“

„За момента съм в ЦСКА, тренирам с втория отбор. Изцяло съм се концентрирал върху заниманията там. Работя перфектно с Валентин Илиев. Чувствам се много добре при него. Доверил съм му се изцяло за подготовката и моето развитие занапред. Мисля, че това е най-правилният човек, на когото мога да разчитам. А какво ще се случи в следващите месеци, ще видим“.

„Нямам подписан договор с никой. В момента само тренирам с втория отбор на ЦСКА и им благодаря за възможността. Лесно ще се разберем. Аз имам два месеца, в които мога само да тренирам, но не и да играя мачове. Този период изтича на 25 август. Започнах да се готвя с втория отбор на ЦСКА при Вальо Илиев в края на юни. Мисля, че това бе най-правилното решение – с този тим и с този треньор. Все пак ЦСКА беше последният ми отбор. После ще видим“.

„Нямам никакви проблеми да играя във Втора лига. Все отнякъде трябва да се започне… Първи, втори отбор – аз нямам претенции. Тренирам пълноценно и изпълнявам всички указания. Каквото се разберем с ЦСКА, това ще бъде. Каквото зависи от мен, ще го правя, всичко друго са договорки. Времето ще покаже, остава малко повече от месец“.

„Всичко в ЦСКА е направено точно така, както трябва да бъде и както му отива на един голям европейски отбор. Няма нищо общо с това, което беше, когато аз играех в тима. Има много нови неща. Всичко е направено уникално. Само да мислиш за футбол. Така трябва да бъде и това е пътят, който всеки клуб трябва да следва. Силно се надявам тази година ЦСКА да успее да стане шампион“, заяви Георги Йомов.

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