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От треньорския пост на "Армията" до този на "Герена": Как Левски почти привлече уволнен от ЦСКА

21 юни 2026, 22:43 часа 375 прочитания 0 коментара
Снимка: Официален сайт на ЦСКА
От треньорския пост на "Армията" до този на "Герена": Как Левски почти привлече уволнен от ЦСКА

Да напуснеш поста си като треньор на ЦСКА и директно да поемеш вечния съперник Левски. Подобен сценарий не би допаднал особено на "синята" и "червената" общност, но със сигурност би се помнил години напред. В съвременния футбол няма такъв случай, освен ако Люпко Петрович не бъде включен, който последователно води Литекс Ловеч и Левски. Близо до това невероятно постижение пък е бил носител на Купата на България като играч и с двата отбора - Милен Радуканов.

Милен Радуканов бил пред историческо

Радуканов прекара 4 години на "Армията", като вдигна Купата с ЦСКА, а няколко сезона по-късно подписа със "сините", с които повтори успеха. След като прекрати активната си кариера, той се отдаде на треньорската професия. Първият му пост беше именно в ЦСКА като помощник. След това той на два път води първия състав на "армейците". Първият му престой начело завършва с разочарование, след като родният специалист е уволнен в началото на сезон 2011/12.

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Милен Радуканов

"Беше много деликатна ситуация"

Веднага след това започват да се носят слухове, че Радуканов може да отиде на "Герена". Сега, повече от десетилетие по-късно, той коментира въпроса при участието си в подкаста на "Код Спорт". Специалистът призна, че е имало преговори между него и ръководството на Левски: "Имаше преговори. Но беше много деликатна ситуация. Въпреки че това щеше да бъде уникално - от ЦСКА веднага щях да отида в Левски. Мислех денонощно. Напрежението можеше да повлияе тежко на психиката."

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Когато пое ЦСКА за първи път, тимът се намираше на 11-о място. Под ръководството на Радуканов "червените" завършиха трети и спечелиха Купата на България с 1:0 срещу Славия. Малко по-късно същата година отборът спечели и Суперкупата на България, но това не бе достатъчен мотив за оставането на специалиста на "Армията". Той се завърна две години по-късно, за да замени уволнения Миодраг Йешич до края на сезона. Радуканов е водил още отборите на Ботев Пловдив, Славия и Пирин Благоевград. За последно изпълнява треньорските си функции в Септември София през 2020 година.

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ЦСКА Левски Милен Радуканов
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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