Новият стълб в отбраната на ЦСКА каза болезнената истина за Лудогорец

Защитникът на ЦСКА Факундо Родригес бе избран за "Играч на мача" в реванша срещу Лудогорец от 1/2-финалите на Купата на България, а след това даде и мнението си за двубоя. Той каза в прав текст една от болезнените истини за разградчани - че нямат особена подкрепа от трибуните. Така бе и на Националния стадион "Васил Левски" в София, а Факундо отбеляза, че Лудогорец "няма много хора зад себе си", докато той и неговите съотборници имат невероятна подкрепа.

Факундо Родригес: Малките детайли направиха разликата срещу Лудогорец

"Основното беше това, което имаме в отбора като колектив. Не дадохме нито една лесна топка, нито едно лесно единоборство на съперника. Малките детайли правят разликата. Целият отбор има капацитет да се представя по този начин. Имаме своята цел - да качим ЦСКА на възможно най-високото място и да се класираме за Европа", каза Факундо.

"Лудогорец няма чак толкова много хора зад себе си, но вие видяхте нашия сектор, и е нормално когато пеят, да им обърна внимание. Тази помощ за нас е наистина страхотна. Всеки футболист има възможност да дава емоция навън. И обратното", добави още той.

