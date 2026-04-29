Очаквайте НА ЖИВО: ЦСКА - Лудогорец, 1/2-финал за Купата на България

ЦСКА и Лудогорец ще премерят сили един срещу друг във втори 1/2-финален двубой за Купата на България. На Националния стадион "Васил Левски“ "армейците" ще домакинстват на "орлите". "Червените“ имат минимален аванс след първата среща на "Хювефарма Арена" в Разград, където надделяха с 2:1 чрез обрат. Мачът се явява своебразен сблъсък на истината за двата отбора, като може да осмисли сезона и на ЦСКА, и на Лудогорец.

Преди ЦСКА - Лудогорец

Преди двубоя напрежението извън терена достигна пиково ниво. Съдийската комисия на Българския футболен съюз назначи Георги Давидов за главен съдия и Волен Чинков за ВАР рефер, което предизвика негативната реакция на ЦСКА. От родната централа се съобразиха с желанието на столичния гранд и промениха наряда. В крайна сметка дербито бе поверено на Геро Писков, а на ВАР ще са Васил Минев и Кристиян Колев.

Възпитаниците на Христо Янев влизат със смесени чувства в мача. Те изиграха един от най-силните си двубои през сезона именно срещу Лудогорец преди седмица, но отстъпиха на Левски във Вечното дерби, в което излязоха с експериментален състав. "Орлите" от своя страна се намират в серия от 4 срещи без победа, като в последните три записаха загуби.