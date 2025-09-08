Войната в Украйна:

Огромна изненада в българския футбол! Ивелин Попов напусна Ботев Пловдив

08 септември 2025, 17:15 часа 548 прочитания 0 коментара
Една от най-големите звезди в българския футбол - Ивелин Попов, изненадващо се раздели с Ботев Пловдив. Това съобщиха от "Колежа" в понеделник. Мотивите за раздялата все още не са обявени, но от Ботев подчертаха, че до решението се е стигнало по взаимно съгласие. "Канарчетата" благодарят на Попето и отбелязват, че ще запазят името му сред "хората, които оставиха ярка следа в историята на клуба".

Ето какво гласи официалното съобщение на Ботев Пловдив:

"ПФК Ботев Пловдив и Ивелин Попов се разделят по взаимно съгласие, след проведени срещи между ръководството на клуба и футболиста.

„Жълто-черната“ общност изразява огромната си благодарност към Ивелин Попов – един истински лидер, който в труден момент за клуба застана рамо до рамо с нас. С неговия опит, характер и професионализъм Ботев успя да постигне исторически успех – спечелената Купа на България.

Ивелин Попов не беше просто футболист в нашия отбор – той беше пример за подражание за младите играчи, вдъхновител за съотборниците си и човек, който носеше жълто-черната фланелка с чест и достойнство.

Ивелин Попов

ПФК Ботев Пловдив ще запази името на Ивелин Попов сред хората, които оставиха ярка следа в историята на клуба. От името на ръководството, треньорския щаб, футболистите и хилядите привърженици благодарим сърдечно за всичко, което даде на „жълто-черното“ семейство.

Пожелаваме на Попето здраве, лични и професионални успехи. Вратите на „Колежа“ винаги ще бъдат отворени за него.

В следващите дни ръководството на ПФК Ботев Пловдив ще внесе повече яснота относно мотивите за раздялата, както и за текущото състояние на клуба."

Раздялата идва като гръм от ясно небе, като нищо не подсказваше, че Попов може да напусне Ботев. В началото на сезона той дори бе спряган за нов спортен директор на "канарчетата", и то от новия финансов благодетел на клуба Илиян Филипов, който му предлагаше поста. Попето обаче избра да продължи да играе на терена, като се предполагаше, че ще приключи кариерата си в края на сезона.

Стефан Йорданов
