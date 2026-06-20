От Левски коментираха "заплахите" на Божков и отсякоха: Няма да преведем "нито едно евро" ... засега

Ръководството на Левски излезе с официална позиция във връзка с последните действия на бившия си финансов благодетел Васил Божков. В петък бизнесменът си поиска 5 милиона евро, които преди години е дал на "сините". Божков заяви, че ще даде клуба на съд, ако не получи сумата в срок от 2 месеца. Той "заплаши", че тимът може да бъде изключен от евротурнирите и че ще си поиска и останалите пари (още 5 млн. евро). От клуба успокоиха феновете си, че няма как да бъдат отстранени от надпреварите на УЕФА, тъй като имат безусловен лиценз за предстоящия сезон. Той се отнася до изпълнение на задълженията към футболисти, треньори, служители, други клубове, НАП и футболните институции.

Левски внесе яснота по казуса с Божков

След това "сините" обявиха намеренията си относно желанието на Божков: "Клубът няма да преведе нито евро, преди компетентните институции да се произнесат дали тази конструкция с цесия към адвокат, публично известен като адвокат на Васил Божков, е допустима и не представлява заобикаляне на международни санкции. За Левски това не е обикновен търговски спор, а въпрос, който може да създаде санкционен, банков и репутационен риск за клуба", написаха от "Герена".

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"Сините" заявиха, че не приемат претенцията, така както е заявена, и ще изчакат решението на компетентните институции. Ако бъде потвърдена, клубът ще изложи аргументите си и възражения относно основанието, размера и изискуемостта на сумата. Клубът не рискува да бъде изложен на санкционна, банкова, правна, лицензионна или репутационна опасност в случай, че преведе парите директно на Божков и се окаже в схема за заобикаляне на международни санкции. По-рано Божков заяви, че въпросната сума ще послужи за заплащане на адвоатите му, които работят в САЩ срещу санкциите му по "Магнитски".

Накрая от "Герена" заявиха, че не отхвърлят категорично възможността да върнат парите на Божков. Това обаче ще се случи при условие, че има ясен, законен и безопасен начин. Клубът е изпратил официален отговор до адвоката на Божков - Стоян Баумайер, в който ясно е посочено, че преди да се обсъжда каквото и да било плащане, следва да бъдат спазени всички законови изисквания, включително тези, свързани с надлежното уведомяване на длъжника при цесия.

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