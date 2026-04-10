От ненужен на “Армията“ до желан в Африка и националния: Невероятният обрат за ас на ЦСКА

Стартът на кариерата на Мохамед Брахими в ЦСКА не беше лесна и той почти със сигурност щеше да напусне клуба без да е направил кой знае какво за него. Но по време на зимната пауза той впечатли както с отдаденост по време на тренировките, така и с добро представяне по време на контролите. И резултатът е налице – Христо Янев върна Брахими в стартовия състав. Добрата му форма от началото на полусезона е предизвикала интереса на алжирския шампион МС Алжер. Тази информация идва от местното издание Lagazettedufennec, цитирано от колегите от “Тема спорт“.

Мохамед Брахими тъкмо преподписа с ЦСКА

В материала се обръща внимание на плейофите и решаващите мачове за Купата на България, които предстоят на ЦСКА и Мохамед Брахими. Акцентира се още върху договора на 27-годишния футболист. Той преподписа с “армейците“ до 2027 г., като в договора му има опция да бъде удължен с още една година. Очаква се от ЦСКА да се възползват от тази опция.

Още: "Предимство" на ЦСКА пред Левски раздели червени и сини на два полюса

Брахими има шанс да играе за Алжир

Според информацията освен от МС Алжер, Мохамед Брахими е наблюдаван и от националния отбор на Алжир. Футболистът на ЦСКА е роден и израстнал във Франция, но това, че няма записани мачове за първия тим на “петлите“, в комбинация с алжирските му корени, му дава възможност да представлява африканската държава. От началото на сезона Брахими е изиграл 23 срещи във всички турнири, като е вкарал 3 гола и е дал 2 асистенции. 10 от тези мачове, както и 1 от головете и 2 от асистенциите дойдоха през втория полусезон.

Още: Христо Янев за хаоса около наказанието на Брахими: “Имахме едно наум, решението ни беше правилно“