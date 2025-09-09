От сигурен трансфер за Левски, юноша на ЦСКА в крайна сметка замина за Русия

Капитанът на ЦСКА 1948 – Емил Ценов, официално подписа с руски отбор. След като беше считан за сигурен трансфер за Левски, които дори искаха да го привлекат без пари, Ценов преминава във ФК Оренбург срещу 700 000 евро. По-рано през трансферния прозорец Цветомир Найденов, босът на ЦСКА 1948, обяви, че би пуснал защитника срещу минимум един милион евро в Левски. Но това така и не се случи.

Емил Ценов бе продаден в Русия

Емил Ценов е юноша на ЦСКА, но няма мачове за мъжкия отбор. На професионално ниво играе за Литекс, Миньор Перник и ЦСКА 1948. Най-значимият му период е при „червените“, за които изиграва общо 76 мача, последните от които като капитан. Ценов дебютира за националния отбор на България при загубата с 0:3 от Испания в мач от квалификациите за Световното първенство, което ще се проведе през лятото на 2026 година.

От клуба изразиха своите благодарности и написаха следното по адрес на футболиста: „Емо остави ярка следа с червената фланелка и беше истински лидер на терена и извън него. Желаем му здраве, късмет и много успехи в новия клуб“.

Ценов беше представен официално и от новия си отбор. С ФК Оренбург той подписа договор за три години.

