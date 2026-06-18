ЦСКА официално привлече звезда от Първа лига, спрягана за трансферна цел на Левски

Столичният гранд ЦСКА обяви първото си ново попълнение. "Армейците" работят сериозно по лятната селекция и късно в четвъртък вечерта зарадваха феновете си с добра новина. Съсътавът на Христо Янев ще бъде подсилен от една от големите звезди на родния елит, която бе сериозно спрягана и за Левски. Става въпрос за нидерландския голмайстор Жоел Цварц, който ще пристигне от Локомотив Пловдив. Таранът се е съгласил на 3-годишен договор с "червените".

Официално: ЦСКА привлече Жоел Цварц

За подобен трансфер започна да се спекулира преди няколко седмици. Основната причина за свързването на Цварц с ЦСКА е евентуалната раздяла с някой измежду Йоанис Питас и Леандро Годой. Очаква се по време на летния трансферен прозорец "армейците" да продадат един от двамата си нападатели и затова е необходимо да се подсилят в предни позиции. Все още не е ясно за каква сума пристига нидерландецът, но авторитетният сайт Transfermarkt го оценява на 500 хиляди евро.

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Жоел Цварц е роден на 16 април 1999 г. в Капеле ан ден Ейсел (предградие на Ротердам). През юношеските си години преминава през школите на Спарта (Ротердам), Екселсиор и Фейенорд. Дебютира в професионалния футбол в родината си с екипа на Дордрехт, а през 2019 г. се завръща в Екселсиор, отбелязвайки 19 гола в 60 мача за първенство. Следва период в германския Ян Регенсбург и престой под наем в нидерландския Ден Хааг. През 2023 г. отново се завръща в германския футбол, обличайки екипа на Мюнхен 1860, а след това и на Оснабрюк. В началото на 2026 г. Цварц осъществява трансфер в Локомотив Пловдив и отбелязва 8 попадения в 15 официални двубоя.

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