Пламен Андреев има нов отбор! Ще играе с намиращ се в криза шампион

Талантливият български вратар Пламен Андреев ще играе за нов отбор. Стражът премина под наем до края на сезона от Фейенорд в Лех Познан. В договора между двата клуба има опция за закупуване. През лятото на 2025 година нидерландският тим преотстъпи Андреев на втородивизионния испанския Расинг Сантандер, където българинът записа пет мача - два за шампионат и три за Купата на Краля.

Пламен Андреев в Лех Познан

Сега Андреев ще има възможност да застане под рамката на вратата на един от най-големите отбори в Полша. В момента обаче миналогодишният шампион Лех Познан се намира на осма позиция в първенството. В последните 5 двубоя в местния елит отборът има само 1 победа.

Plamen Andreev zawodnikiem Kolejorza 🫡 Bułgar dołączył do Kolejorza w ramach półrocznego wypożyczenia. Mistrz Polski ma opcję wykupu bramkarza z Feyenoordu Rotterdam.



Cześć Plamen! 🔵⚪️👋🏼 pic.twitter.com/j8PMiV1n3Q — Lech Poznań (@LechPoznan) January 6, 2026

„Пламен Андреев се присъединява към нас под наем за шест месеца с опция за закупуване от Фейенорд Ротердам. Той е млад, талантлив вратар, който играе за младежкия национален отбор на България. Има над 60 участия в елита на България, откъдето се премести в Холандия, където дебютира във Фейенорд, а есенния сезон прекара под наем в Расинг Сантандер във втора испанска дивизия. Разчитаме на него да засили конкурентната ни позиция като вратар. Той има много силни страни: може да покаже рефлексите си, да прави ефективни спасявания на голлинията, да печели двубои и е добър и във въздуха“, казва спортният директор на Лех Томаш Ржаса.

"Андреев е възпитаник на младежката школа на Левски София и именно с тях прави първите си стъпки във футбола за старши отбори. Българинът има общо 89 участия за старшия отбор, като запазва 53 чисти мрежи и печели Купата на България с отбора си. След това младият вратар се мести в Холандия, във Фейенорд Ротердам, където записва едно участие. 21-годишният футболист прекара есенния сезон под наем в Расинг Сантандер, където записа пет участия. Сега вратарят ще се бори да подсили конкуренцията в Колейорз и да дебютира в синьо-белите цветове", пишат от Лех.

