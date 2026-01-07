Учени: Тялото ни излъчва светлина, докато сме живи

Клетките на живите същества излъчват единични фотони, които изчезват след смъртта. Изследователи от Университета в Калгари и Националния изследователски съвет на Канада са демонстрирали, че живите същества излъчват ултраслаби светлинни проблясъци, които избледняват след смъртта. Експерименти върху мишки и растения са предоставили доказателства за това явление, известно като биофотонна емисия. Това съобщава Science Alert.

Излъчваме светлина, докато сме живи

Макар самата идея за „сияние на живота“ да звучи необичайно, екипът на физика Вахид Салари е успял да засече ултраслаби фотони, излъчвани от клетките на живи животни и растения. След смъртта интензитетът на тази светлина рязко спада, дори когато температурата на тялото е била изкуствено поддържана на нива, характерни за живота.

За измерванията са използвани високочувствителни електронно-умножителни камери. Четири мишки са поставени в напълно тъмна камера: радиацията е регистрирана първо в продължение на един час, след което животните са евтаназирани и записът продължава още един час. При живите мишки UPE (ултраслаба фотонна емисия) е значително по-активна, отколкото след смъртта.

Подобни резултати са получени при растенията Arabidopsis thaliana и Heptapleurum arboricola. Когато листата са били умишлено увредени или третирани с химикали, флуоресценцията в тези области се е увеличила. Това сочи ролята на реактивните кислородни видове: клетъчният стрес може да задейства производството на биофотони.

Учените смятат, че такива фотони могат да се генерират по време на реакции в клетките, например, когато водородният пероксид взаимодейства с мазнини и протеини, причинявайки промени в техните електрони. Въпреки че радиацията е много слаба и невидима за човешкото око, специализирана технология може да я открие.

Учените смятат, че в бъдеще този метод може да се превърне в нов инструмент за неинвазивно наблюдение на стреса и състоянието на тъканите.

Друго интересно откритие на учените е за най-странния бозайник в света. Сред хилядите видове бозайници, само един е изоставил топлокръвния си начин на живот, за да оцелее под земята. Тези ексцентрични животни – голи слепи плъхове, живеят в колонии, наподобяващи мравуняци, и притежават уникални суперсили. Голият сляп плъх е биологична загадка, съчетаваща характеристики на гризач, насекомо и влечуго.

Изданиети iflscience пише за това. Бозайниците са гръбначни животни и обикновено се характеризират с наличието на млечни жлези, косми или козина, способността да раждат живи малки и способността да поддържат постоянна телесна температура. Тези черти обаче, дори със сложната структура на неокортекса на мозъка, не са без изключение. Отличен пример са еднопроходните животни, по-специално птицечовката: те снасят яйца, но все пак кърмят малките си след раждането.

