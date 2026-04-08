Плейофите в Първа лига чукат на вратата, а Лудогорец е повече от готов за битката

08 април 2026, 13:14 часа 363 прочитания 0 коментара

Голямата звезда на Лудогорец този сезон Петър Станич се закани на конкурентите за титлата преди началото на плейофите в Първа лига. Сръбският офанзивен полузащитник говори пред колегите от „Диема“ като заяви, че предстои най-интересната част от кампанията, а той и съотборниците му са повече от готови за тежките битки, които ги очакват. Както е известно, „орлите“ изостават на 7 точки зад лидера Левски.

Станич бе категоричен, че за Лудогорец е било много важно да скъси дистанцията със „сините“. Той допълни, че разградчани не трябва да мислят за титлата, а да се фокусират само и единствено върху следващия си мач. По думите му по този начин те могат да постигнат тяхната цел.

„Беше много важно да скъсим дистанцията с Левски“

„Мачът срещу ЦСКА 1948 беше труден. Те играха много добър футбол, но ние сме много добър отбор, който играе силно вкъщи. Мисля, че свършихме добра работа. С Чочев се чувстваме добре на терена. Обичам го и като играч, и като човек. Той е много добър футболист и още по-добър като човек. Разбираме се много добре на и извън терена“.

Петър Станич

„Беше много важно да скъсим дистанцията с Левски. Трябва да се фокусираме върху нас, да мислим само за следващия мач, а не за титлата. По този начин ще постигнем нашата цел. Беше невероятно, наистина страхотно чувство е да играеш за родината. Мечтата на всяко дете е да носи фланелката на националния си отбор. Сега предстои най-интересната част от сезона. Всички ще гледат с интерес, а ние сме повече от готови“, заяви Петър Станич.

ОЩЕ: „Синя“ легенда посочи проблема, който може да срине Левски

Бойко Димитров
