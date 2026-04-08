Плейофите в Първа лига чукат на вратата, а Лудогорец е повече от готов за битката

Голямата звезда на Лудогорец този сезон Петър Станич се закани на конкурентите за титлата преди началото на плейофите в Първа лига. Сръбският офанзивен полузащитник говори пред колегите от „Диема“ като заяви, че предстои най-интересната част от кампанията, а той и съотборниците му са повече от готови за тежките битки, които ги очакват. Както е известно, „орлите“ изостават на 7 точки зад лидера Левски.

Станич бе категоричен, че за Лудогорец е било много важно да скъси дистанцията със „сините“. Той допълни, че разградчани не трябва да мислят за титлата, а да се фокусират само и единствено върху следващия си мач. По думите му по този начин те могат да постигнат тяхната цел.

„Мачът срещу ЦСКА 1948 беше труден. Те играха много добър футбол, но ние сме много добър отбор, който играе силно вкъщи. Мисля, че свършихме добра работа. С Чочев се чувстваме добре на терена. Обичам го и като играч, и като човек. Той е много добър футболист и още по-добър като човек. Разбираме се много добре на и извън терена“.

„Беше много важно да скъсим дистанцията с Левски. Трябва да се фокусираме върху нас, да мислим само за следващия мач, а не за титлата. По този начин ще постигнем нашата цел. Беше невероятно, наистина страхотно чувство е да играеш за родината. Мечтата на всяко дете е да носи фланелката на националния си отбор. Сега предстои най-интересната част от сезона. Всички ще гледат с интерес, а ние сме повече от готови“, заяви Петър Станич.

ОЩЕ: „Синя“ легенда посочи проблема, който може да срине Левски