„Синя“ легенда посочи проблема, който може да срине Левски

„Във футбола всичко е възможно, но 7 точки не са малко. Би трябвало Левски да си запази аванса си пред Лудогорец. Предстоят директни двубои, няма място за притеснение“. Това заяви пред БГНЕС Георги Иванов – Геша - двукратен шампион със Левски. „Да, в първата четворка Левски ще играе с ЦСКА и ЦСКА 1948, но и Лудогорец ще се изправи срещу тези отбори. Еднакво е и за двата тима. Ако искаш да ставаш шампион, ще побеждаваш!“, категоричен е той.

„В Левски има притеснение да не загуби аванса си“

Геша сподели очакванията си и за вечното дерби, макар преди това двата отбора да имат по още един мач: „Очаквам добър, отворен мач. Левски няма право на грешка. „Сините“ играят атакуващо и за победа. ЦСКА имат индивидуалности, които могат да затруднят съперника, но смятам, че еуфорията и настроението ще са на страната на Левски.“

„ЦСКА трупа точки и самочувствие, но стоят някак си встрани от основната битка между Левски и Лудогорец. Никой не им обръща внимание, което е може би грешка. Като цяло не са лош отбор, имат добри играчи“, смята Геша.

Той коментира и опасенията на изпълнителния директор на „сините“ Даниел Боримиров, че в борбата за титлата могат да се случат „удари под кръста“: „Сигурно има. В едно такова съревнование понякога има и приятелски огън. Аз съм малко по-далеч от тези неща, но пак казвам – за да си шампион, трябва да побеждаваш и да си над тях. Да гледаш отбора си, да виждаш какво прави, как го прави и да вървиш напред.“

Георги Иванов обърна внимание и на напрежението в отбора на Хулио Веласкес: „Усещам, че в Левски наистина има притеснение да не загуби аванса си и точно това е проблемът. Отборът играеше много добре, но в последните три-четири мача започна да се вижда точно това притеснение. Едно е футболист да играе разкрепостено, съвсем друго е под напрежение. Но ако не си готов за напрежението, нямаш място на „Герена“.“

„Левски има класа, надявам се Веласкес да наблегне именно на напрежението, което сковава отбора в последните мачове, за да стане отборът шампион“, завърши Георги Иванов.

