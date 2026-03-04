Потвърди се - ЦСКА има сериозен проблем и не трябва да си затваря очите за него

ЦСКА може и да победи Ботев Враца, но далеч не убеди с представянето си при минималния успех с 1:0 на Националния стадион "Васил Левски" в София. Нещо повече: в играта на "червените" се потвърди сериозен проблем, за който Христо Янев и компания не трябва да си затварят очите. Става дума за играта в нападение, и особено в завършването на атаките, където се виждат големи трудности.

ЦСКА има проблеми в нападение

В трети пореден шампионатен мач ЦСКА издиша в атака срещу наглед по-слаби отбори - Славия, Септември и сега Ботев Враца. И трите срещи се играха на "Васил Левски", където теренът не може да бъде оправдание, тъй като е на достатъчно добро ниво. Вероятно част от трудностите идват и от това, че съперниците на ЦСКА избират да играят с по-дефанзивна постройка, но това е напълно закономерно и също не може да бъде оправдание.

2 гола за 270 минути футбол срещу по-слаби отбори

ЦСКА, с цялата класа, която разполага в нападение, трябва да покаже способност да разбива защитата на такива съперници. Срещу Славия не се виждаше как "армейците" ще стигнат до гол през всичките 90 минути - и добре че бе магическото отиграване на Алехандро Пиедраита, за да се измъкне минимален успех. След това срещу Септември пък ЦСКА загуби с 0:2, като отново в продължение на 90 минути не успя да стигне до гол.

Същите проблеми се видяха и през първото полувреме срещу Ботев Враца, когато с изключение на едно положение, всичко друго бе безопасно за гостите. През втората част се видя раздвижване - особено с включването на Мохамед Брахими и Джеймс Ето'о, който даде и отличното центриране, довело до гола на Леандро Годой. Отвъд попадението обаче ЦСКА твърде често пропускаше, като рядко намираше очертанията на вратата.

ЦСКА е солиден в защита, но в нападение се виждат пропуски, които трябва да бъдат изчистени. За 270 минути футбол (трите мача със Славия, Септември и Враца) "червените" имат само два отбелязани гола, като единият бе индивидуална класа, каквато се вижда много рядко. Ако досега не е светнала червена лампа на "Армията", то поредният вял мач в нападение трябва да даде индикации на ЦСКА, че нещо не е наред.

