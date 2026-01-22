Пренасищане с класа в ЦСКА - двама играчи отпадат от сметките на Христо Янев (ВИДЕО)

Българският футболен гранд ЦСКА направи силен зимен трансферен прозорец, в който се подсили с шест нови попълнения. "Червените" засилиха допълнително конкуренцията в средата на терена, където в момента тимът разполага с цели осем вътрешни полузащитници. Поне пет от тях са на много високо ниво, коментира спортният журналист Джем Юмеров в последния епизод на спортното предаване "Точно попадение".

ЦСКА разполага с цели 8 вътрешни полузащитници

В момента ЦСКА разполага със следните полузащитници: Бруно Жордао, Джеймс Ето'о, Макс Ебонг, Исак Соле, Петко Панайотов, Илиан Илиев, Улаус Скаршем и Давид Сегер. Христо Янев по всяка вероятност ще трябва да се раздели с двама от тях, тъй като на практика се получава пренасищане в средата на терена. Това най-вероятно ще бъдат Давид Сегер и Улаус Скаршем, за които не изглежда да попадат в сметките на старши треньора.

Сегер и Скаршем отпадат от сметките на Христо Янев

Сегер бе привлечен през миналото лято, но не успя да убеди, че е достатъчно качествен, за да бъде първи избор за халфовата линия на "червените". Скаршем пък е от по-дълго в клуба, като той е последният останал от скандинавската селекция, която оперираше в средата на терена за ЦСКА в последните години. Преди него си тръгнаха Тобиас Хайнц и Джонатан Линдсет, а сега се очаква и Скаршем да напусне "Армията".

Така ЦСКА ще разреди конкуренцията в средата на терена. Дори и да играе с ромб, използвайки четирима полузащитници, Янев пак ще има достатъчно опции на разположение. Освен това "червените" се подсилиха и на фланга, което дава още по-голяма мобилност на Христо Янев, като това ще позволи на Йоанис Питас да играе на върха на атаката - като титуляр до Леандро Годой, или пък като негова резерва.

