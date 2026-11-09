Сръбската "КТБ": Само за няколко дни може да си вземете парите, но има условие

От 13 ноември физическите лица и малките предприятия ще могат да изтеглят депозитите си от „Алта банк“ (Alta Bank) – която в момента е в процедура по несъстоятелност – до размера на гарантирания лимит от 50 000 евро. Притежателите на суми, надвишаващи този лимит, могат в рамките на следващите 90 дни да предявят вземанията си към банката пред Агенцията за гарантиране на депозитите, съобщи сръбското издание "Данас".

Докато собствениците на частни компании ще понесат последствията от решението си да държат средства в тази конкретна банка, в случая с градовете, общините, държавните институции и публичните предприятия, последствията ще легнат върху данъкоплатците – или, с други думи, върху гражданите на Сърбия.

Колко пари ще бъдат блокирани?

През следващите дни най-същественият въпрос несъмнено ще бъде да се установи точно колко милиона – а в някои случаи и стотици милиони – евро, принадлежащи на различни предприятия, са останали блокирани в масата на несъстоятелността на „Алта банк“.

Подарък за финансовите криминалисти

Никола Сенеши, експерт по финансова криминалистика, казва пред „Данас“, че според неговите знания Алта Банка има кубински и иракски облигации в балансите си.

„Установихме, че Алта Банк, наред с други неща, притежава облигациите на Куба, Ирак и SDPR Jugoimport. Фалитът на Алта Банк е истински подарък за финансовите криминалисти. С откриването на Алта Банк ще получим представа за множество други компании, свързани с нея в клиентелистичната мрежа“, посочва Сенеши.

Сред по-ценните активи на банката е сградата в Нови Белград, която е централата на банка JUBMES, от която се ражда Alta bank, когато веригата обменни бюра Alta pay поема тази банка, основана през 1979 г. за финансиране на експортния бизнес на компании в бивша Югославия. ОЩЕ: Ключов арест в Сърбия заради ALTA Banka: Задържаха бизнесмен от обкръжението на Вучич