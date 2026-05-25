След Наско Сираков и Левски: Шефът на ПСЖ поздрави Лудогорец за значим успех

След като поздрави Наско Сираков и Левски за спечелената шампионска титла на България, президентът на ПСЖ и Асоциацията на европейските клубове Насер Ал-Хелаифи отпрати своите поздравления и към Лудогорец за спечелването на шампионата при жените. “Орлите“ съобщиха това с публикация в социалните мрежи, в която отбелязаха както думите на катареца, така и посещението му в България през 2016 г., именно по повод мач на Лудогорец. Тогава разградчани се изправиха срещу ПСЖ в групите на Шампионска лига.

“Насер Ал-Хелаифи изпрати поздравителен адрес“

Ето какво написаха от Лудогорец: “ Насер Ал-Хелаифи поздрави Лудогорец за шампионската титла при жените. Председателят на асоциацията на Европейските футболни клубове Насер Ал-Хелаифи изпрати поздравителен адрес до президента на ПФК Лудогорец Александър Александров по повод спечелената шампионска титла на женския отбор на клуба в Българската женска футболна лига.

“Спечелването на лигата е голямо постижение“

В своето писмо Ал-Хелаифи, който е и президент на ПСЖ, поздравява ръководството, футболистките, треньорския щаб и всички в клуба за постигнатия успех, като подчертава, че шампионската титла е отражение на упорития труд, отдадеността и професионализма на целия екип. „Спечелването на лигата е голямо постижение и отразява усилената работа и отдадеността на всички в клуба“, се казва в поздравителния адрес.

Председателят на Европейските футболни клубове пожелава на Лудогорец успех и в оставащите мачове до края на сезона. Насер Ал-Хелаифи посети България през 2016 г., когато неговият ПСЖ гостува на Лудогорец в мач от груповата фаза на Шампионската лига. Катарецът изгледа двубоя на Националния стадион "Васил Левски" в компанията на собственика на "орлите" Кирил Домусчиев“.

