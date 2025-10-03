Войната в Украйна:

Промените продължават: ЦСКА се раздели още двама, дългогодишен служител си събра багажа

03 октомври 2025, 09:33 часа 304 прочитания 0 коментара
Промените в ЦСКА продължават с пълна сила. Както е известно, в последните няколко месеца ръководството на клуба се раздели с редица футболисти, треньори, директори и служители в опит да намери начин „армейците“ да излязат от кризата, в която се намират. Днес стана ясно, че още двама служители при „червените“ са си събрали багажа. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“.

Стоян Петков завеждаше международния отдел 

Според информациите ЦСКА се е разделил с дългогодишния си служител Стоян Петков. Той завеждаше международния отдел в клуба като бе назначен още през 2016-та от предишното ръководство в лицето на Гриша Ганчев. Преди това той бе част от Литекс, където работеше като пресаташе и международник в продължение на повече от 15 години.

ЦСКА се раздели и с психоложката си 

Другият служител, който си е събрал багажа е психоложката Полина Хаджиянкова. Тя пристигна в ЦСКА преди около 2 години като трябваше да се грижи за психичното здраве на футболистите и треньорите в клуба. В последно време обаче „армейците“ се намират в много тежка игрова криза, част от която се отдава на лошото психологическо състояние на футболистите в „червено“.

Раздялата с Петков и Хаджиянкова е планирана от известно време като вече шефовете на ЦСКА са им намерили заместници. Очаква се съвсем скоро да бъде обявен и новият директор на академията на „армейците“.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
