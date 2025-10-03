Войната в Украйна:

03 октомври 2025, 11:21 часа 474 прочитания 0 коментара
Терзиев за боклука в София: "Няма да позволя на хора с прякори да ограбват столичани"

"Няма да позволя на хора с прякори да ограбват столичани. Ще направим всичко възможно и невъзможното дори, за да не плащат столичани такса смет, обложена с данък корупция." Това написа в профила си в социалните мрежи кметът на Столична община Васил Терзиев, визирайки съмненията от страна на политическата опозиция на правителството за намеса на Таки в боклука на столицата.

"Проведохме честен търг с конкуренция и условия, които гарантират, че София има контрол над това кой и как ще чисти града в следващите 5 години. Търгът ни е атакуван с непазарни и незаконни средства и с активна помощ от националните институции. Повечето зони останаха с един-единствен кандидат, а цените които предлагат са неприемливи. С изключение на зона 4 - където имаме чуждестранен кандидат с адекватна пазарна цена. Единственият останал кандидат за почистването на Люлин и Красно село в следващите 5 години даде скандална оферта – два пъти по-висока от разумната цена, която предвиждаме. А там срокът на стария договор изтича утре", пише той.

Какво следва?

По думите му ако местната власт "се огъне под натиска на хора с четири- и петбуквени прякори, домакинствата в Люлин и Красно село може да плащат 6 до 10 пъти по-висока такса битови отпадъци в следващите 5 години". Той дава заявка, че няма да допусне тове:

"Столичани няма да бъдат ограбени от лакомията на хора, на които досега им е позволявано да грабят всичко от всички ни. Чакат ни още предизвикателства, но аз искам да заявя ясно: заедно ще успеем. София ще се справи! Можем, доказали сме го като общество. Всяко решение, което взимаме, е мотивирано от една цел: София да бъде по-чист град на справедлива цена", казва още Терзиев.

Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
