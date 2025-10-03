Войната в Украйна:

"Спаси София" предупреди: "Топлофикация София" е на ръба на сериозна криза

03 октомври 2025, 11:48 часа 418 прочитания 0 коментара
"Спаси София" предупреди: "Топлофикация София" е на ръба на сериозна криза

"Топлофикация-София" е на ръба на сериозна криза, като губи около 2 млн. лв. на ден. Това заяви общинският съветник от "Спаси София" Емилия Ангелова пред журналисти, преди началото на извънредното заседание на Столичния общински съвет (СОС). Според нея заседанието е ключово, за да се чуят плановете на дружеството за ремонти и финансово оздравяване.

ОЩЕ: Заради кризата с „Топлофикация“: Общински съветник иска спешна среща с Желязков

"Миналата година не беше подменен нито един километър от топлопреносната мрежа, въпреки обществени поръчки за над 200 млн. лв. за материали", посочи Ангелова. Тя допълни, че това е огромен проблем, защото материалите не се използват за ремонти, а задълженията към "Булгаргаз", който е най-големият кредитор на дружеството, продължават да се натрупват.

Как да се намалят загубите?

Общинският съветник коментира и неочаквания ремонт в квартал "Дружба", като посочи, че започването му именно с падането на температурите показва липса на адекватно планиране и подготовка от страна на дружеството.

Ангелова съобщи, че от "Спаси София" са входирали доклади, които дават ясна картина на техническото състояние на топлопреносната мрежа и предлагат мерки за използване на отпадната топлина. "Входираните доклади показват къде се губи енергията и как тя може да бъде върната в топлопреносната система, за да се намалят загубите", уточни тя.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: "Топлофикация София" скоро ще стане значим държавен проблем: Прогноза на директора на БЕХ

Ангелова подчерта потенциала на дружеството, като каза, че "Топлофикация София" може да бъде печелившо предприятие, ако се направи технически одит и се използва отпадната топлина, която в момента отива в канализацията. "Можем значително да намалим загубите и да увеличим ефективността", добави тя.

По думите ѝ фактът, че "Булгаргаз" трябва да изпраща писма за разсрочване на задълженията, показва, че ръководството не си върши работата.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Топлофикация София Спаси София информация 2025
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес