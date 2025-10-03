"Да, България" внася сигнал в прокуратурата за корупция по високите етажи на ДАИ

Внасяме сигнал до прокуратурата за корупция по високите етажи на ДАИ. Това коментира лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев пред медиите в парламента. С формацията се е свързал служител на ДАИ, който е разказал много притеснителни практики. Стана ясно, че от "Да, България" са изпратили и въпроси до министъра на транспорта. Думите му идват след като двама служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", по-известна като ДАИ, бяха хванати с подкуп, който бяха поискали от екипа на Роби Уилямс.

Припомняме, че за целта те си бяха послужили с гугъл транслейт, впоследствие бяха уволнени от работа, задържани и с повдигнати обвинения.

Колите на НСО за президента

От "Да, България" коментираха и предложението, което се разглежда в момента, а именно колите на НСО да отпаднат за администрацията на президента.

"Нашето мнение по отношение на НСО не трябва да имат депутати, извън председателя на Народното събрание, които да използват НСО", обясни Мирчев.

От своя страна другият лидер на "Да, България" Божидар Божанов също коментира темата. "Президентската администрация и всяка друга - трябва да се придвижва, ако може с градския транспорт, ако може пеша и в краен случай да ползва служебни автомобили", смята той. ОЩЕ: Ударът по президента е факт, НСО скоро няма да вози администрацията му