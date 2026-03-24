Промяната в схемата на игра на ЦСКА, с която Христо Янев може да реши голям проблем

ЦСКА видимо изпитва трудности, когато играе срещу отбори с нисък блок. "Червените" отбелязват трудно на съперници от долната половина на таблицата, които изпадат в глуха защита. Именно затова спортният журналист Бойко Димитров, който следи изкъсо процесите в клуба, смята, че Христо Янев може да промени леко схемата на игра - и вместо 4-1-4-1, да започне да залага на 4-2-3-1. Това ще позволи на ЦСКА да играе с човек зад нападателя, което пък да ангажира повече противниковата защита. Това вероятно трябва да са Йоанис Питас и Леандро Годой. Засега обаче, когато двамата са заедно на терена, Питас отива по-често на фланга.

ЦСКА се нуждае от 4-2-3-1 срещу отборите с нисък блок

"Пак леко измъчена победа за ЦСКА срещу Добруджа. Трябваше да чакат до 46-та минута да вкара гол. Това донякъде не е изненадващо, тъй като Добруджа играе доста силно от началото на пролетния полусезон. Пореден много силен мач за Макс Ебонг - вече има 9 мача и 3 гола за ЦСКА. Годой вкара от една дузпа, която породи някакви полемики и има сходства с дузпата за Левски срещу Локомотив Пловдив. Важна победа за ЦСКА, ще видим дали ще успеят да догонят ЦСКА 1948, предстои най-интересното", заяви Бойко Димитров в последния епизод на "Точно попадение", но и отбеляза, че ЦСКА може да си позволи да играе с друга схема срещу по-малки отбори.

"Време е Христо Янев да промени леко схемата, особено срещу отбори, които повече се защитават. И да не е 4-1-4-1, а 4-2-3-1. Реално да обърне триъгълника, да има човек зад нападателя, да има двама дефанзивни халфове. Христо Янев има визия, за момента ЦСКА се движи добре. Но трябва да започнат да вкарват повече голове, което не се случва напоследък, не знам на какво се дължи. Може би и това, че има напрежение, особено при централните нападатели, понеже не могат да играят двамата, а пък са голмайстори, с голямо его. Аз нямам забележки към Христо Янев, още повече, че преди шест месеца ЦСКА бяха на 14-то място", коментира още спортният журналист.

