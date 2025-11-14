Войната в Украйна:

Селекционерът на младежите: Имаме много добри играчи с голям потенциал и възможности

14 ноември 2025, 14:29 часа 385 прочитания 0 коментара

Младежкият национален отбор по футбол на България има голям потенциал и възможности, заяви селекционерът Тодор Янчев преди гостуването на Шотландия от европейските квалификации. Във вторник (18.11) „лъвчетата“ излизат на стадион „Фар Парк“ в Мъдъруел в последен мач за годината.

Пред канала на Българския футболен съюз специалистът изрази увереност, че показаното срещу Португалия и Чехия през октомври е добра основа, върху която може да се надгражда.

Тодор Янчев е убеден, че България има добра основа, върху която да стъпи 

„Шотландия е един от добрите отбори в нашата група. Заедно с нас и Чехия ще бъде основен претендент за второто място. Загубиха мачовете си с Португалия и Чехия, изпуснаха точки и в Азербайджан, но сега имат гостуване на Гибралтар, където се очаква да си вземат мача и да се изравнят с нас като баланс. Това прави сблъсъка между нас още по-интересен“, обясни Янчев.

Селекционерът се върна и към дебюта си в Портимао, както и последвалата победа над Чехия с 2:1 в Пазарджик през октомври.

„Още като поемах отбора, знаех, че разполагаме с много добри играчи. След двубоя в Португалия видях, че имаме голям потенциал и големи възможности. Въпреки загубата, лицето на отбора ми хареса. Да, не е приятно да губиш, но вкарахме агресия и динамика и после пренесохме същото срещу Чехия, а знаем какви трудности сме изпитвали срещу тях през годините. Тази победа с 2:1 бе най-малкото, с което можеше да излезем от мача“, продължи той.

Тодор Янчев

За предстоящия двубой с Шотландия дебютна повиквателна получи Иван Панков, подвизаващ се в кипърския елитен Красава.

„Първо играе в много силно първенство. Виждаме местните тимове в евротурнирите, самият шампионат е силен. Иван Панков играе като титуляр, знаехме, че има предложения да вземе кипърско гражданство. Самият факт, че може да го ползвам на още една позиция – десен бек, наклони везните да го извикаме. Това е показателно и за останалите играчи, които трябва да знаят, че ги наблюдаваме. Имаме много момчета, които бележат ръст, погледите ни са насочени навсякъде“, добави селекционерът.

Янчев разкри и какви ще бъдат част от указанията му за вторник: „Ще държим на тази игра, която показахме срещу Чехия, тази динамика на мисъл и действия с топка. След мача много хора от футболната общественост на различни позиции ми казваха едно - че трябва да продължаваме по същия начин и че не са виждали отбор на България да играе по такъв начин с топката. Мисля, че ако вкараме тези неща и срещу Шотландия, ще си тръгнем с трите точки“.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
