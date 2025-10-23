Серия от контузии преди ЦСКА - Берое: 10 футболисти може да пропуснат срещата

ЦСКА приема Берое в сблъсък от 13-тия кръг на Първа лига. Мачът ще бъде в неделя, 26 октомври, от 17:15 на Националния стадион „Васил Левски“. Двата отбора са съответно на девето и шесто място в първенството. ЦСКА влиза в срещата след победа над Добруджа с 1:0 в предишния кръг, а Берое направи равенство 1:1 с Монтана. И в двата клуба има проблеми с контузени, като цели 10 футболиста може да пропуснат срещата.

Трима са в лазарета на ЦСКА

Поредният контузен в лагера на ЦСКА е крилото Иван Тасев. Той не тренира в сряда, когато отборът поднови тренировки преди мача с Берое. Контузията на фланговия футболист не е тежка, но е била достатъчна, за да се наложи той да пропусне заниманията. Другите, на които Христо Янев няма да може да разчита, са Иван Турицов и Улаус Скаршем. За сега ситуацията около българския национал не изглежда оптимистична, като той е с проблем в аддуктора и най-вероятно ще пропусне предстоящите мачове. Състоянието на норвежкия футболист също остава неясно. Скаршем вече над месец е с контузия в коляното и не е тренирал пълноценно с ЦСКА.

Берое ще са без голмайстора си срещу ЦСКА

По-сериозният брой контузии е в Берое. Заралии ще играят срещу „червените“ без голмайстора си Алберто Салидо. Юношата на Атлетико Мадрид е с контузия в глезена и със сигурност ще пропусне и мачовете с Витоша Бистрица и Локомотив София. Със сериозна контузия в Берое е Викторио Вълков. Неговата травма е от мача с Монтана, а съмненията са за скъсана кръстна или външна връзка на коляното. За Вълков предстоят допълнителни изследвания. Ако съмненията се потвърдят, той ще отсъства от терените около половин година. Другите отсъстващи за Берое са Стефан Гаврилов, Исмаел Ферер, Алехандро Масого, Уеслей Дуал да Роча и Коя.

