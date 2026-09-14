ДБ иска изслушване на Радев заради националната сигурност и взривовете в "ЕМКО"

Искане за изслушване на премиера Румен Радев относно състоянието и ефективността на системата за национална сигурност и способността на компетентните органи да идентифицират, предотвратяват и противодействат на нарастващата диверсионна и хибридна активност на чужди държавни структури на територията на България, както и на други заплахи за националната сигурност, включително във връзка с поредицата от инциденти в обекти на отбранителната индустрия, внасят от "Демократична България".

Повод за искането е поредният взрив в складова база на "ЕМКО" край Дряново - едва месец след взрива и пожара в друг обект на дружеството край Белица, община Трявна.

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В мотивите към искането е записано, че натрупалите се през последните години инциденти в българската отбранителна индустрия очертават сериозен дефицит в способността на държавата своевременно да разпознава и оценява заплахите и да гарантира сигурността на стратегически обекти и критични системи.

"Тези два случая не са изолирани. От 2011 г. насам в българската отбранителна индустрия се натрупва поредица от взривове, пожари и други тежки инциденти. По част от тях прокуратурата е разглеждала версия за координирана саботажна дейност, включително във връзка с руски граждани. До настоящия момент обаче тази поредица не е получила адекватен институционален отговор, който да прекъсне повтарящия се модел и да гарантира надеждна защита на стратегически обекти", посочват вносителите.

Като показателен пример за състоянието на системата е посочен и случаят със заглушаването на GPS сигналите в София. След като първоначално ДАНС, МВР и КРС обявиха, че са локализирали и неутрализирали мощно заглушаващо устройство, впоследствие самото устройство не беше открито. Вътрешният министър Иван Демерджиев публично посочи сериозен организационен провал при провеждането на операцията.

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"Показателен е и случаят с българската шпионска мрежа, разкрита във Великобритания през 2023 г. Мрежата е функционирала в продължение на години, без българските служби да идентифицират своевременно нейната дейност, и е била разкрита в резултат на работата на британските служби", се посочва още в мотивите.

От ДБ подчертават, че тези случаи трябва да бъдат разглеждани и в контекста на съществената промяна в средата за сигурност в Европа. В редица европейски държави нарастващата диверсионна и хибридна активност води до структурни промени и реформи в системите за сигурност, насочени към по-добро ранно предупреждение, идентифициране на намеренията и способностите на потенциалния противник и своевременно превантивно действие.

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"След като предишните ни искания за изслушване на министъра на вътрешните работи и председателя на ДАНС по тези случаи бяха отхвърлени от управляващото мнозинство, министър-председателят следва да даде пред Народното събрание необходимите отговори за състоянието на системата, за допуснатите провали и за способността на държавата да изпълнява основната си роля - защита на националната сигурност", заявяват вносителите.