Нещата, които Селин Дион носи в чантата си, ще ви оставят без думи (ВИДЕО)

Суперзвездата Селин Дион официално навлиза в своята "ера на инфлуенсър" - тя публикува забавно видео "Какво има в чантата ми", показвайки съдържанието на обичаната си чанта. Това, което имаше вътре, вероятно ще ви изненада, ще ви разсмее и ще ви накара да обикнете певицата още повече. Както се казва, единственото нещо, което липсва в една дамска чанта е ред, но Селин Дион успява да намери място не само за най-необходимото в ежедневието на една дама.

Забавна и сериозна

В клип, споделен в TikTok и Instagram, певицата на "My Heart Will Go On" показа някои по-обикновени и разпознаваеми неща в чантата си: ветрило за борба с жегата в Лас Вегас, кучешка храна, дезинфектант, а също и крем за ръце.

С напредването на видеото, ежедневните вещи на Дион стават все по-необичайни - и вероятно присъстват в чантата под формата на шега. В един момент тя изважда микрофон за случаите, когато се наложи да изпълни спонтанно "Happy Birthday".

Още: Разсмива до сълзи: Леонардо ди Каприо като никога досега (ВИДЕО)

След това Селин показа нещо, което изисква доста "кураж", за да носиш със себе си - неин собствен VIP пропуск за концерт.

"Причината е, че когато купувам неща, хората питат дали наистина съм аз?" – каза тя, след което започна да крещи. "Случва ми се често. Не вярват, че съм аз, затова това, което правя, е да взема собствения си телефон" – в този момент тя изважда стар стационарен телефон – "и звъня на 9-1-1, и моля за помощ."

Феновете заляха поста с коментари - с похвали за Дион, и се удивляваха колко много неща успява да събере в чантата си. "Тази жена е икона, легенда, национално съкровище" – написа един, а друг сподели: "Тази чанта излъчва огромна енергия на Мери Попинз!!"

Още: Знае ли в кой филм участва? Шакира със забавен гаф в социалните мрежи (СНИМКА)

Припомняме, че в началото на годината Дион реши, че ще се отдаде на публикуването на видеа в социалните мрежи, а с едно от тях буквално завладя TikTok.