Войната в Украйна:

Нещата, които Селин Дион носи в чантата си, ще ви оставят без думи (ВИДЕО)

14 януари 2026, 11:26 часа 0 коментара
Нещата, които Селин Дион носи в чантата си, ще ви оставят без думи (ВИДЕО)

Суперзвездата Селин Дион официално навлиза в своята "ера на инфлуенсър" - тя публикува забавно видео "Какво има в чантата ми", показвайки съдържанието на обичаната си чанта. Това, което имаше вътре, вероятно ще ви изненада, ще ви разсмее и ще ви накара да обикнете певицата още повече. Както се казва, единственото нещо, което липсва в една дамска чанта е ред, но Селин Дион успява да намери място не само за най-необходимото в ежедневието на една дама.

Забавна и сериозна

В клип, споделен в TikTok и Instagram, певицата на "My Heart Will Go On" показа някои по-обикновени и разпознаваеми неща в чантата си: ветрило за борба с жегата в Лас Вегас, кучешка храна, дезинфектант, а също и крем за ръце.

С напредването на видеото, ежедневните вещи на Дион стават все по-необичайни - и вероятно присъстват в чантата под формата на шега. В един момент тя изважда микрофон за случаите, когато се наложи да изпълни спонтанно "Happy Birthday".

Още: Разсмива до сълзи: Леонардо ди Каприо като никога досега (ВИДЕО)

След това Селин показа нещо, което изисква доста "кураж", за да носиш със себе си - неин собствен VIP пропуск за концерт.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

"Причината е, че когато купувам неща, хората питат дали наистина съм аз?" – каза тя, след което започна да крещи. "Случва ми се често. Не вярват, че съм аз, затова това, което правя, е да взема собствения си телефон" – в този момент тя изважда стар стационарен телефон – "и звъня на 9-1-1, и моля за помощ."

Феновете заляха поста с коментари - с похвали за Дион, и се удивляваха колко много неща успява да събере в чантата си. "Тази жена е икона, легенда, национално съкровище" – написа един, а друг сподели: "Тази чанта излъчва огромна енергия на Мери Попинз!!" 

Още: Знае ли в кой филм участва? Шакира със забавен гаф в социалните мрежи (СНИМКА)

Припомняме, че в началото на годината Дион реши, че ще се отдаде на публикуването на видеа в социалните мрежи, а с едно от тях буквално завладя TikTok. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Селин Дион Доза забавление
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес