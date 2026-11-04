Ива Петрова: С октомврийските фактури бизнесът ще получи компенсация за използваната електроенергия средно около 40-41 евро/МВтч

„Проведохме много конструктивен диалог и ще продължим да търсим варианти за подобряване на параметрите на програмите за компенсации за небитовите потребители.“ Това каза министърът на енергетиката Ива Петрова след среща с работодателски и синдикални организации, в която участваха заместник-министър д-р Любомира Ганчева, заместник-министрите на финансите и на икономиката и индустрията Людмила Петкова и Красимир Якимов, председателите на КЕВР и фонд „Сигурност на електроенергийната система“ Пламен Младеновски и Диан Червенкондев, както и ръководители на държавни енергийни дружества.

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С октомврийските фактури бизнесът ще получи компенсация за използваната електроенергия средно около 40-41 евро/МВтч, поясни енергийният министър. По отношение на енергоинтензивната индустрия министър Петрова посочи, че има възможност за прилагане на по-висок интензитет на подкрепата, допустим по нотифицираната мярка за държавна помощ.

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Припомняме, че според действащата в момента програма интензитетът е 50% от разликата между от постигнатата среднопретеглена годишна цена за базов товар на пазарния сегмент „Ден напред” или реалната среднопретеглена годишна цена на потребителя, ако е по-малка от тази на пазарния сегмент. Фирмите са задължени да инвестират половината от получената сума в енергийна ефективност. След нова нотификация може да бъде приложена компенсация в размер на 70%.

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