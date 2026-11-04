Kaufland разширява кампанията „Кошница с грижа“ с над 40 продукта на много изгодни цени

Предложенията са част от националната инициатива „Кошница с грижа“ на българското правителство

От 4 ноември клиентите на Kaufland могат да намерят над 40 основни хранителни продукта на много изгодни цени като част от националната инициатива „Кошница с грижа“, реализирана съвместно с правителството на Република България. Те обхващат пресни плодове и зеленчуци, млечни и месни продукти, основни храни за готвене, както и продукти за деца и сладки изделия. Офертите са валидни във всички хипермаркети на веригата в страната, в специално обособени зони за удобство на клиентите, и могат да бъдат разгледани в ексклузивна онлайн брошура.

Сред изгодните родни предложения при плодовете и зеленчуците са розови домати „Брей!“ (750 г) за 2,99 евро, ябълки „Златна превъзходна“ само за 0,89 евро/кг и връзка магданоз „Брей!“ за 0,65 евро.

В селекцията влизат още български яйца (размер М, 10 бр.) за 2,08 евро, кисело мляко K-Classic 2% (400 г) за 0,45 евро и прясно мляко K-Classic 3% (1 л) за 1,22 евро. Добри цени има и на кашкавали и сирена, извара Мое, твое, наше (500 г.) струва 1,38 евро, а сред месните предложения клиентите могат да намерят мортадела класик или с чушка (600 г.) за 1,65 евро, както и свинско месо за готвене от свежата витрина за 5,49 евро/кг. Буркан фино смляна лютеница БУЛКОНС (540 г.) също е с атрактивна цена от 0,99 евро.

На атрактивни цени се предлагат и редица основни продукти за домакинството. Сред тях са слънчогледово олио Vitae D’Oro за 1,42 евро, сладък червен пипер Atani за 0,62 евро и пшенично брашно „Брей!“ (1 кг) за 0,55 евро. Клиентите могат да избират още между леща, боб, захар и други продукти от ежедневната потребителска кошница. На добри цени са различни видове макаронени изделия от мека пшеница, сред които спагети, юфка и други за по 0,39 евро. Трапезна вода K-Classic (1,5 л.) PET за 0,17 евро.

Сред предложенията са също плодови пюрета „Слънчо“ за деца над 4 месеца за 0,84 евро, адаптирано мляко Aptamil Pronutra (400 г) за 7,11 евро. Има и редица видове сладки изкушения, сред които различни видове шоколад K-Classic (100 г) за 1,09 евро, вафли „Фокус“ за 0,24 евро и кутия с 12 сухи пасти Sweet Secret за 1,79 евро. Буркан пчелен мед Булмед (390 г.) може да се намери за цена от 1,67 евро.

С участието си в инициативата Kaufland продължава последователните си усилия да предлага качествени и свежи продукти на достъпни цени и да подкрепя бюджета на българските семейства. Всички предложения могат да бъдат разгледани в специалната онлайн брошура на ритейлъра, както и в сайта на Kaufland и в Kaufland Card XTRA.