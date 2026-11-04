Учени използваха теорията на игрите, за да търсят извънземни и получиха почти 2 млн. сигнала от Космоса

Учени от института SETI, който се занимава с търсене на извънземен интелект, са приложили теорията на игрите към търсенето на сигнали от извънземни цивилизации. Новият метод позволява да се предвиди кога извънземните може да решат да изпратят съобщение до Земята. Изследователите са приложили новия метод на практика и са получили почти 2 милиона сигнала от Космоса, според проучване, публикувано в The Astronomical Journal. Засекли ли са сигнали от интелигентни извънземни? Изданието Phys съобщава подробности.

2 млн. сигнала от Космоса

Теорията на игрите изучава стратегическото вземане на решения в ситуации, при които резултатът от действията на един участник зависи от изборите на други участници. В теорията на игрите съществува концепция, наречена „точка на Шелинг“. Това е избор, до който две страни могат да достигнат независимо една от друга, когато трябва да координират действията си, без да могат да комуникират.

Учените са стигнали до заключението, че две цивилизации, дори без предварителен контакт, могат независимо една от друга да изберат едно и също време и място за установяване на комуникация.

Извънземна цивилизация би могла да избере определено време за изпращане на сигнал към Земята, вместо постоянно да излъчва сигналите си в Космоса. Но как би избрала време, в което учените на Земята биха чули тези сигнали?

Учените смятат, че конфигурацията на Слънчевата система би могла да служи като обща отправна точка за нас и извънземните, за да изпращаме и приемаме сигнали. От определени точки в Млечния път извънземните биха могли да видят Земята да преминава пред Слънцето. Това би показало, първо, че такава планета съществува, и второ, че тя се намира в обитаемата зона около Слънцето. И следователно, е потенциално подходяща за живот.

В средата на движението срещу Слънцето, Земята се озовава точно между извънземните и Слънцето. От гледна точка на Земята, извънземната цивилизация трябва да се намира в посока, точно противоположна на Слънцето, в така наречената антисоларна точка.

Тъй като двете цивилизации могат независимо да определят подобно взаимно местоположение, това отваря възможността за координиране на комуникациите дори без предварителен обмен на съобщения.

Учените решили да насочат радиотелескопа „Алън“ към определена точка в небето, а именно антислънчевата точка, за да уловят потенциални извънземни сигнали. По време на първоначалните наблюдения учените са засекли около 1,9 милиона радиосигнала от Космоса. След като са изследвали най-обещаващите от тях обаче, изследователите не са открили сигнал, който би могъл да бъде свързан с извънземна технология. Всички сигнали се оказват резултат от изкуствени радиосмущения.

Но в това изследване учените са получили важни данни за по-мащабно търсене на сигнали от извънземен разум. Планирано е радиотелескопът да сканира небето близо до антислънчевата точка в продължение на четири години. Може би извънземните цивилизации са стигнали до подобни заключения като учените от института SETI и ще изпратят сигнал в точния момент, съобщава още изданието.

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