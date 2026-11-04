Kaufland изпрати близо 30 тона продукти за 35-ата Българска антарктическа експедиция

Българският научноизследователски кораб днес отплава към Антарктида

Българският военен научноизследователски кораб (НИК 421) „Св. св. Кирил и Методий“ отплава от Морска гара „Варна“ към Антарктида, като заедно с научното оборудване на борда поема и вкус от дома за участниците в експедицията. За пета поредна година Kaufland България подкрепя работата на българските учени и екипа на експедицията, като осигурява близо 30 тона хранителни и нехранителни продукти.

На борда, заедно с основния екипаж, пътуват курсанти от Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, както и двама представители на Българска телеграфна агенция (БТА). По план пътуването до Ледения континент ще продължи 45 дни, като ежедневното меню на борда е подсигурено както с основни хранителни продукти - варива, брашно, олио, консерви, месо и млечни изделия, така и с традиционни български вкусове, напомнящи за дома.

Част от дарението са близо 400 бурканчета лютеница Брей!. Тя е не само важна част от менюто на българските участници, а и любим подарък за международните изследователски екипи от съседните бази.

В дарението са включени още туршия и слънчогледова халва, която също предизвиква любопитство сред чуждестранните участници. Сред сладките продукти има още и бисквити и пудинг. С тях готвачът на експедицията приготвя бисквитена торта за всеки участник, който празнува рожден ден по време на престоя на Ледения континент.

По време на 35-ата българска антарктическа експедиция ще бъдат реализирани над 35 научни проекта, а работата на българската база ще продължи до март 2027 г. За първи път 12 проекта ще бъдат изпълнени от борда на българския научноизследователски кораб. В тях ще участват и учени от Германия, Румъния и Гърция, като част от първите изследвания ще бъдат проведени в протока Брансфийлд.

Останалите учени, полярни изследователи и логистици ще се присъединят към експедицията в Южна Америка. Участниците в 35-ата българска антарктическа експедиция ще отпътуват общо на седем групи.