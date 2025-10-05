Войната в Украйна:

"Синьо" дуо пак стъписа Ботев Пд, но този път "канарчетата" имаха отговор!

05 октомври 2025, 19:51 часа 575 прочитания 0 коментара
"Синьо" дуо пак стъписа Ботев Пд, но този път "канарчетата" имаха отговор!

Отборът на Ботев Пловдив успя да се върне на победния път, след като се наложи срещу Ботев Враца с 2:1 като гост в среща от 11-ия кръг на Първа лига. След като в миналия кръг паднаха от Левски с 0:1, сега "канарчетата" отново имаха проблеми със "синьо" дуо, но този път имаха и отговор. Гол, изработен от бившите левскари Мартин Петков и Радослав Цонев, не бе достатъчен на Ботев Враца, като Ботев успя да обърне развоя на мача.

Ботев Пловдив отлепи от дъното след обрат срещу Ботев Враца

В 15-ата минута Петков намери Цонев, който се разписа за 1:0 под Околчица. Само шест минути по-късно обаче пловдивчани показаха реакция - Емил Мартинов намери Армстронг Окофлекс, който изравни. На почивката врачани направиха две промени, а малко по-късно и Ботев предприе смени. В 78-ата минута Ботев Пловдив нанесе своя удар, като Стивън Петков подаде към Ивайло Видев, който вкара за пълен обрат и резултат 2:1 в полза на гостите.

Специален гол за Ивайло Видев, Тодор Неделев получи контузия

Голът на Видев бе първи за него в мъжкия футбол. Иначе Тодор Неделев получи контузия в мача и бе заменен, но в лагера на Ботев се надяват, че ще бъде готов за следващия мач със Славия след паузата за националните отбори. В класирането Ботев Пловдив се изкачи до 13-то място с 10 точки, като това бе едва трета победа за отбора от началото на сезона. Ботев Враца остава на шесто място с 14 точки след отличния старт, осигурен от вече бившия треньор на тима Христо Янев.

А междувременно в Първа лига се задава нова треньорска рокада след хвърлена оставка.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Ботев Пловдив Ботев Враца Първа лига
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес