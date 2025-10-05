"Синьо" дуо пак стъписа Ботев Пд, но този път "канарчетата" имаха отговор!

Отборът на Ботев Пловдив успя да се върне на победния път, след като се наложи срещу Ботев Враца с 2:1 като гост в среща от 11-ия кръг на Първа лига. След като в миналия кръг паднаха от Левски с 0:1, сега "канарчетата" отново имаха проблеми със "синьо" дуо, но този път имаха и отговор. Гол, изработен от бившите левскари Мартин Петков и Радослав Цонев, не бе достатъчен на Ботев Враца, като Ботев успя да обърне развоя на мача.

Ботев Пловдив отлепи от дъното след обрат срещу Ботев Враца

В 15-ата минута Петков намери Цонев, който се разписа за 1:0 под Околчица. Само шест минути по-късно обаче пловдивчани показаха реакция - Емил Мартинов намери Армстронг Окофлекс, който изравни. На почивката врачани направиха две промени, а малко по-късно и Ботев предприе смени. В 78-ата минута Ботев Пловдив нанесе своя удар, като Стивън Петков подаде към Ивайло Видев, който вкара за пълен обрат и резултат 2:1 в полза на гостите.

Специален гол за Ивайло Видев, Тодор Неделев получи контузия

Голът на Видев бе първи за него в мъжкия футбол. Иначе Тодор Неделев получи контузия в мача и бе заменен, но в лагера на Ботев се надяват, че ще бъде готов за следващия мач със Славия след паузата за националните отбори. В класирането Ботев Пловдив се изкачи до 13-то място с 10 точки, като това бе едва трета победа за отбора от началото на сезона. Ботев Враца остава на шесто място с 14 точки след отличния старт, осигурен от вече бившия треньор на тима Христо Янев.

А междувременно в Първа лига се задава нова треньорска рокада след хвърлена оставка.