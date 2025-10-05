Най-важните новини за деня: 5 октомври 2025 г.

Редакционният екип на Actualno.com ви представя най-важните новини за изминалия ден, 05 октомври 2025 г.

МОСКВА СЕ ПРИЦЕЛИ И ВЪВ ВОЕННИТЕ САТЕЛИТИ НА НАТО, КИТАЙ ПОМАГА. РУСНАЦИТЕ СА ОТРЯЗАНИ ПРИ ДОБРОПИЛЯ, НО ЗАТЯГАТ ОБРЪЧА ДРУГАДЕ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Русия продължава да предизвиква и проучва способностите на страните от НАТО, вероятно като част от подготовката за евентуална бъдеща война между Москва и Алианса, гласи оценка на последните събития в Европа, изготвен от американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Едно от най-актуалните събития в тази връзка - началникът на Космическото командване на Обединеното кралство генерал-майор Пол Тедман заяви пред BBC, че Руската федерация се опитва да заглуши британските военни сателити с наземни системи всяка седмица.

БОРИСЛАВ САРАФОВ ДА ПОДАДЕ ОСТАВКА НЕЗАБАВНО: СЪДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ С ПРИЗИВ

Съюзът на съдиите в България излезе с официална позиция на своя сайт, в която директно призовава и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов да подаде незабавна оставка, "в противен случай компетентните държавните органи следва да упражнят своите правомощия по Конституция, за да предизвикат отстраняването на и. ф. главния прокурор и да защитят конституционно установения правен ред".

ВСИЧКИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ СА ПОЕВТИНЕЛИ, САМО С ЕДНО ВАЖНО ИЗКЛЮЧЕНИЕ

Всички плодове и зеленчуци са по-евтини на борсите тази седмица, сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ). Едно важно изключение обаче са доматите, които поскъпват с над 15 процента. Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се покачва и тази седмица, като разликата е с 0,09 процента надолу до 2,270 пункта. Миналата седмица ИТЦ беше на ниво от 2,272 пункта. Базовото равнище на ИТЦ - 1,000 пункта, е от 2005 година.

ПРЕДЛАГАЛ ЛИ Е БОЙКО БОРИСОВ НА САЩ ПРОДАЖБАТА НА ТУРСКИ ПОТОК СРЕЩУ СВАЛЯНЕ НА САНКЦИИ ПО МАГНИТСКИ?

"Според Wall Street Journal, Борисов е говорил с Тръмп-младши за продажбата на Турски поток и за свалянето на санкциите по закона Магнитски.", това написа депутатът от "Да, България" Божидар Божанов в своя Facebook профил. "Преди шест месеца Борисов се изпусна пред медиите, че се работи по сваляне на санкциите. Тогава зададох въпрос на Теменужка Петкова каква кореспонденция имат със САЩ във връзка със санкциите. Петкова шести месец не отговаря. Когато държавната политика не е за борба с корупцията, а за опити за скрити сделки за изваждане от санкционни списъци за корупция, няма как да очакваме позитивни резултати.", завърши публикацията си Божанов.

СМЪРТОНОСНА СКОРОСТ: КОЛА СЕ ВРЯЗА В ПУБЛИКАТА НА АВТОМОБИЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ "АЛАДЖА МАНАСТИР" (СНИМКИ И ВИДЕО)

Един човек загина, а други осем бяха ранени при инцидент по време на автомобилното състезание по планинско изкачване "Аладжа манастир" във Варна. Катастрофата е станала на първия завой, след Т- образното кръстовище с бул. "Княз Борис I", в посока „Аладжа манастир“. Според спортния директор на надпреварата Слави Славов пострадалите са се намирали на място, забранено за публика, а в района е имало поставени предупредителна табела и лента.

ЗЕЛЕНСКИ: ПУТИН СЕ НАДСМИВА НАД ЗАПАДА, А ТОЙ МУ ДОСТАВЯ ЧАСТИ ЗА ДРОНОВЕ (ВИДЕО)

Русия ескалира атаките срещу газовата и енергийна инфраструктура на Украйна преди зимата, докато международният отговор остава слаб. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски и допълни, че "за съжаление, няма достоен международен отговор на всичко, което се случва, на постоянната ескалация на мащаба и наглостта на атаките." Той подчерта, че точно затова руският диктатор Владимир Путин прави това.

АКО ПРАТИ ТОМАХОУК ЗА УКРАЙНА: ПУТИН СЕ ЗАКАНИ НА ТРЪМП (ВИДЕА)

Руският диктатор Владимир Путин отговори със заплахи на новината за евентуална доставка на американски ракети "Томахоук" с голям обсег в Украйна. В интервю за руския пропагандист Павел Зарубин, той каза, че доставката на тези ракети в Украйна би довела до "унищожаване на положителните тенденции в отношенията между Русия и САЩ". Припомняме, че преди дни украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че е обсъдил възможността САЩ да предоставят на Киев ракетни системи с голям обсег.

СЛЕД ВТОРИЯ ПОТОП: КМЕТЪТ НА ЦАРЕВО ОБВИНИ АСЕН ВАСИЛЕВ (ВИДЕО)

Кметът на Царево Марин Киров публикува гневен пост, като отговор на думите на Асен Василев, според когото са били отпуснати 43 млн. лв. за почистването на коритата на реките. Според Киров думите на Василев са лъжа, на която "трябва да се отговори: На такава лъжа, трябва да се отговори: бяха отпуснати целеви средства за възстановяване на мостове (три в града, три по пътя за Лозенец) и язовирни стени, но не и средствата които бяха поискани за почистване и корекция на коритото на река Черна, Нестинарка, дерето в Ахтопол, Лозенец, Арапя и други."

ПУБЛИЧНА ЕКЗЕКЦИЯ ЗАРАДИ ГЛЕДАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЛМИ. В КОЯ СТРАНА СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Въпреки че севернокорейците нямат достъп до интернет, приятели и роднини споделят „забранено съдържание“ на USB устройства и карти с памет, съобщаваThe ​​Economist. 20-годишната Канг Гюри, която успява да избяга от Северна Корея със семейството си с лодка в края на 2023 г., споделя пред BBC, че трима нейни приятели са били екзекутирани, защото е било установено, че пренасят материали от Южна Корея.

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО - 6 ОКТОМВРИ 2025 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)

На 6 октомври 2025 г., понеделник атмосферното налягане ще бъде значително по-ниско от средното. През деня в Западна България слабо ще се повиши, а в Източна още ще се понижи. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, в София - около 7°. През деня ще бъде облачно и дъждовно. След обяд валежите в Южна България ще се усилят, а през нощта срещу вторник интензивни валежи ще има в източната половина от страната. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще бъде до умерен. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в източните райони - до 18°-20°, в София - около 10°.