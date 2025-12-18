След жребия за Купата: Шефът на ЦСКА 1948 се готви за нова победа над ЦСКА – предрече и точен резултат (СНИМКА)

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов остана много доволен от жребия за 1/4-финалната фаза на турнира за Купата на България. Както е известно, тимът от Бистрица ще се изправи срещу ЦСКА. Двубоят ще се състои на Националния стадион „Васил Левски“ в центъра на София като по програма трябва да се проведе между 10 и 12 февруари 2026 година.

Цветомир Найденов явно очаква победа с 2:0

Веднага след като стана ясно, че ЦСКА 1948 ще срещне ЦСКА на 1/4-финалите в турнира за Купата на България Цветомир Найденов използва социалните мрежи, за да изкаже задоволството си. Този път обаче босът на клуба от Бистрица бе лаконичен. Той качи снимка от таблото на Националния стадион „Васил Левски“, на която се вижда, че след 90 минути игра неговият тим е спечелил гостуването си на ЦСКА с 2:0.

"Дежа вю"

Под снимката пък Цветомир Найденов написа „Дежа вю“, което бе споделено с традиционните вече хаштагове - „работим грамотно“ и „сами срещу футболната мафия“. Снимката на таблото е от 31 май 2024 година, когато ЦСКА 1948 победи ЦСКА с 2:0 в баража за участие в Лигата на конференциите. Попаденията в срещата бяха дело на Неделко Пишчевич и Педриньо. Малко преди края на срещата пък феновете на домакините нахлуха на терена и потърсиха саморазправа с играчите на двата отбора.

