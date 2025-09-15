Спекулира се с Пенев, Томаш и Херо: Кой може да измъкне Ботев Пловдив от кризата?

Ръководството на Ботев Пловдив трябва да решава треньорски ребус. Наставникът на тима Николай Киров пое отговорност за слабите резултати на "жълто-черните", които се намират в дъното на Първа лига с 4 точки от 7 мача. Черешката на тортата се оказа поражението от Монтана у дома на стадион "Христо Ботев". Белия подаде оставка след нея, но се оказа, че властимащите в клуба нямат готов вариант за заместник. Най-вероятно в близките часове ще се обяви временен треньор.

Кой ще наследи Киров?

Очаква се на 15 септември отговорните фактори на „Колежа“ да проведат среща, на която да обсъдят треньорския казус. На нея се очаква да бъде и Николай Киров, който има пълната подкрепа на собственика Илиян Филипов, но е малко вероятно Белия да е променил решението си, пише "Тема Спорт".

В същото време се твърди, че "канарчетата" вече са получили предложения за нов наставник. В клуба искат той да бъде опитен. Не е трудно за футболните фенове да се досетят, че сред предложените имена личат тези на Александър Томаш, Георги Дерменджиев, Димитър Димитров-Херо и Любослав Пенев. Обсъдени са още две имена Ясен Петров и Валентин Илиев, но е малко вероятно някой от двамата да заеме поста, ако се стигне до раздяла с Белия.

