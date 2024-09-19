Спорт по телевизията днес – 19 септември 2024 г.

Спорт по българските телевизии днес – 19 септември 2024 година:
13:00 ч. Футбол: Санфрече Хирошима – Кая, Шампионска лига на Азия, Нова спорт
15:00 ч. Снукър: Инглиш оупън, трети кръг, Евроспорт 1
15:00 ч. Футбол: Лайън Сити Сейлърс – Джъдзян, ШЛ на Азия, Нова спорт
16:00 ч. Колоездене: Обиколка на Люксембург, втори етап, мъже, Евроспорт 2
Локомотив Пловдив посреща ЦСКА 1948
17:00 ч. Футбол: Локомотив Пловдив - ЦСКА 1948, Първа лига, Диема спорт 1
19:45 ч. Футбол: Цървена звезда – Бенфика, Шампионска лига, bTV Action
19:45 ч. Футбол: Фейенорд - Байер Леверкузен, Шампионска лига, MAX Sport 3
21:00 ч. Снукър: Инглиш оупън, трети кръг, Евроспорт 1
22:00 ч. Футбол: Брест - Щурм Грац, Шампионска лига, MAX Sport4
Барселона гостува на Монако
22:00 ч. Футбол: Монако – Барселона, Шампионска лига, bTV Action
22:00 ч. Футбол: Атлетико Мадрид - РБ Лайпциг, Шампионска лига, Ринг
22:00 ч. Футбол: Аталанта – Арсенал, Шампионска лига, MAX Sport 3