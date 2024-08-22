Спорт по телевизията днес – 22 август 2024 г.

Спорт по българските телевизии днес – 22 август 2024 година:
15:25 ч. Футзал: Фиорентино – Минерва, БНТ 3
15:30 ч. Колоездене: Обиколка на Испания, шести етап, мъже, Евроспорт 1
18:25 ч. Футзал: Амиго Северозапад - Про Футзал Къмри, БНТ 3
21:00 ч. Лека атлетика: Диамантена лига 2024 г.: Турнир в Лозана, MAX Sport 2
Лудогорец приема Петрокуб
21:00 ч. Футбол: Лудогорец – Петрокуб, Лига Европа, Диема спорт 1
21:00 ч. Тенис: ATP 250: Уинстън-Сейлъм, MAX Sport 1
21:00 ч. Футбол: Ал Насър - Ал Раед, MAX Sport 3
22:00 ч. Футбол: Нотс Каунти - Гримзби Таун, Лига 2, Диема спорт 2