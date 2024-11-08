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Спорт по телевизията днес - 8 ноември 2024 г.

08 ноември 2024, 09:54 часа • 219 прочитания
Спорт по телевизията днес - 8 ноември 2024 г.

Спортът в българския телевизионен ефир в петък, 8 ноември 2024 година:

12.00 Фигурно пързаляне: Гран При в Япония, кратка програма, жени Евроспорт 2

13.30 Снукър: Международен шампионат, полуфинал Евроспорт 1

Първа лига

15.00 „Арда“ - „Ботев“ (Вр) Диема спорт

16.00 Тенис, турнир в Белград МАХ Спорт 2

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16.30 Тенис, турнир в Мец МАХ Спорт 1

16.45 „Ал Хилал“ - „Ал Етифак“ МАХ Спорт 3

17.30 „Ботев“ (Пд) - „Локомотив“ (Сф) Диема спорт

Ботев Пловдив

19.00 Баскетбол, „Анадолу Ефес“ - „Монако“ МАХ Спорт 1

19.30 „Нюрнберг“ - „Кайзерслаутерн“ Диема спорт 2

19.30 „Айнтрахт“ (Брауншвайг) - „Хамбургер“ Диема спорт 3

19.30 Волейбол, „Дея“ - „Левски“ МАХ Спорт 2

21.00 Голф: PGA тур, Лос Кабос Чемпиъншип, втори ден Евроспорт 2

21.15 „Барнзли“ - „Родъръм“ Нова спорт

21.15 Баскетбол, „Олимпиакос“ - „Панатинайкос“ МАХ Спорт 1

21.30 „Унион“ - „Фрайбург“ Диема спорт 3

21.30 Волейбол, „Барселона“ - „Баскония“ МАХ Спорт 2

21.45 „Марсилия“ - „Оксер“ Диема спорт

22.00 „Райо Валекано“ - „Лас Палмас“ МАХ Спорт 4

22.00 „Уотфорд“ - „Оксфорд“ Диема спорт 2

02.30 НХЛ, „Вашингтон“ - „Питсбърг“ МАХ Спорт 2

02.30 НБА, „Ню Йорк“ - „Милуоки“ Диема спорт 3

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Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
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