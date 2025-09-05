Войната в Украйна:

Стана ясно колко сериозна е контузията на капитана на националния отбор на България

05 септември 2025, 15:13 часа 280 прочитания 0 коментара
Капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов ще отсъства от терените поне три седмици заради разтежението, което получи на тренировката преди мача с Испания. Веднага след това петкратният футболист номер 1 на България се е подложил на ядрено-магнитен резонанс, който пък показал разтежение между първа и втора степен отпред на бедрото.

Вчера крилото беше на стадиона с отбора, а тази сутрин е заминал за Солун, където лечението му ще бъде поето от медицинския щаб на клуба. От БФС вече са изпратили резултатите от прегледите и резонанса, така че в ПАОК са напълно наясно какво е състоянието на българина и какви процедури трябва да се предприемат, пише пък ekirikas.com.

Кирил Десподов освен, че пропуска и двата мача на националния тим този месец, няма да играе с ОФИ и Панайтоликос за първенството на Гърция, както и при визитата на ПАОК на Левадиакос за Купата на Гърция. За момента домакинството на Макаби (Тел Авив) в турнира Лига Европа е под въпрос за него и чак пътуването до Астерас Триполи на 27-и този месец е възможност да се появи на терена.

Без Десподов снощи България отстъпи с 0:3 на Испания на старта на Световните квалификации за Мондиал 2026 в група "Е". В неделя лъвовете излизат на стадион "Борис Пайчадзе" в Тбилиси срещу отбора на Грузия във втория си двубой.

