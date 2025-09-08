Войната в Украйна:

Станислав Генчев може да създаде сериозни главоболия на Хулио Веласкес

08 септември 2025, 11:53 часа 278 прочитания 0 коментара
Паузата за националните отбори почти приключи и скоро отново ще е време за Първа лига. В един от най-интересните двубои от 8-ия кръг на шампионата ще се изправят Левски и Локомотив София. Двата тима са сред най-добре представящите се от началото на новия сезон. "Сините" записаха пет победи и едно равенство и остават непобедени на първото място, което делят с Лудогорец. Междувременно столичните "железничари", начело с бившия наставник на "Герена" Станислав Генчев, са 6-и, след като записаха две победи, четири равенства и една загуба.

Локомотив София може да изненада Левски

Родният специалист Стойчо Стойчев, който е водил и Левски, и Локо София в даден етап от кариерата си, сподели очакванията си за предстоящото столичното дерби пред "Мач Телеграф". Той коментира представянето на двата отбора от началото на сезона и предупреди "сините", че могат да бъдат изненадани в "Надежда". Стоев допълни, че Левски има известно предимство, но отказа да прави прогноза за мача.

Левски - Локомотив София

Стоев каза от какво трябва да се пази Левски в "Надежда"

"Дано да стане един добър мач. Това е столично дерби и в него всичко се случва. Ясно е, че Левски притежава повече класа в редиците си, но в такива мачове това невинаги е фактор и се получава логичното. Двубоят е в "Надежда" и това е плюс за Локомотив. Ще се радвам да гледаме един добър мач", започна Стоев пред "Мач Телеграф". "Сините" в момента имат по-сериозни амбиции и по-добър състав. От друга страна Локо притежава своите силни страни, както и качествени играчи в редиците си. Спас Делев и Анте Аралица, например, могат да създадат много главоболия на всяка една защита. Имат доста силни страни в предни позиции. Ще е интересно. В такива дербита съм се убедил през всички тези години, че няма как да знаеш кой отбор ще спечели! Доста често се е случвало обратното. Няма фаворит в такива срещи и те затова са интересни."

"Локомотив все пак трябва да внимава с атакуващите играчи на Левски. "Сините" имат сериозни флангови играчи. Майкон и Алдаир много често и те помагат в атаките. И то по отличен начин. Постоянно се стремят да дублират фланговете и да създават опасности. С техните включвания Левски е много опасен. В отбрана също са стабилни и имат качествени играчи", каза още Стоев и допълни: "Локото обаче ще има своите шансове, ако ги използват домакините, както трябва, могат да създадат много главоболия за Левски. "Железничарите" очаквам да се стремят да са стабилни в защита, а Левски мисля, че ще натиска повече. Нека, който е по-добър, да спечели този двубой."

Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Левски Локомотив София Стойчо Стоев
