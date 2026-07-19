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Пореден инцидент на пътя: 19-годишен помете жена на пешеходна пътека

19 юли 2026, 8:13 часа 188 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Пореден инцидент на пътя: 19-годишен помете жена на пешеходна пътека

Жена е с опасност за живота след тежко пътнотранспортно произшествие, възникнало на пешеходна пътека в Бургас, съобщиха от Областната дирекция на МВР, цитирани от БНТ, bTV и Нова телевизия. Инцидентът е станал снощи около 22:42 часа, на кръстовището между улиците „Христо Ботев“ и „Княз Борис I“. Още: Тежък пътен инцидент: 18-годишна украинка загина на пешеходна пътека между Свети Влас и Слънчев бряг

Лек автомобил с бургаска регистрация, управляван от 19-годишен младеж от поморийското село Гълъбец, е отнел предимството и е блъснал правомерно пресичащата пешеходка. 

Лекарите се борят за живота на жената

Снимка: БГНЕС

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Пострадалата жена, която е жителка на Сливен, е транспортирана по спешност в УМБАЛ - Бургас.

Тя е настанена за интензивно лечение в отделение „Реанимация“ с диагноза политравматизъм, като лекарите продължават да се борят за живота ѝ.

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Водачът на автомобила е изследван на място с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, като апаратите са отчели отрицателни резултати.

На младежа е взета и кръвна проба за химичен анализ. По случая е образувано досъдебно производство, което трябва да изясни всички обстоятелства около инцидента.

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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