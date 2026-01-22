Стилиян Петров: Прегърнахме ролята си на посланици на една футболна туристическа федерация!

Бившият капитан на националния отбор по футбол Стилиян Петров излезе с ироничен пост в социалните мрежи по повод участието на „лъвовете“ на турнира „FIFA Series 2026“. Както е известно, надпреварата ще се проведе в края на месец март в Индонезия, а момчетата на Александър Димитров ще се изправят срещу домакините, както и срещу Соломоновите острови и Сейнт Китс и Невис.

Петров, който бе част от екипа на Димитър Бербатов в битката му за президент на БФС, бе категоричен, че веселите истории в българския футбол нямат край. Той също така сподели, че май „сме прегърнали ролята си на посланици на една футболна туристическа федерация“. Стенли зададе и въпрос към управляващите родната централа: „Кой ли е бил толкова смел да направи едно такова предложение за такъв силен турнир?“

„Веселите истории в българския футбол нямат край! Какво ли означава това за нашето положение на световната футболна карта? Дали пък наистина прегърнахме ролята си на посланици на една футболна туристическа федерация! Както казват, във всяка шега има и малка доза истина Кой ли е бил толкова смел да направи едно такова предложение за такъв силен турнир? Дано момчетата поне да летят със чартър. Скоро ще спра да съм ироничен, саркастичен и ще напиша сериозен статус“, написа Стилиян Петров.

