Светльо Вуцов: Имаме достатъчно качество да отговорим на всички претенденти

Вратарят на Левски Светослав Вуцов коментира битката на „сините“ с Лудогорец за титлата на България. Младият страж говори пред колегите от „Гонг“ като сподели, че шансовете на тима на Хулио Веласкес за отличието са като на всички останали отбори в челото. Той бе категоричен, че Левски има достатъчно качествени състезатели, за да отговори на претендентите за първото място.

Вуцов обърна внимание и на стила и методите на работа на Хулио Веласкес. Вратарят също така разказа подробно как се е стигнало до трансфера на стадион „Георги Аспарухов“, както и кой му е помогнал да израсне като футболист.

„Шансовете ни за титлата са като на всички останали“

„Шансовете ни за титлата са като на всички останали отбори. Имаме девет мача и трябва да свършим нашата работа по възможно най-добрия начин пък вече, каквото онзи отгоре е решил, това ще бъде. Всички отбори са доста добри, имат качествени играчи като индивидуалности. Стоят добре на терена. Виждате и какви са резултатите им след подновяването на първенството. Смятам, че финалната фаза ще бъде доста интересна, защото и четирите тима ще играят постоянно помежду си. Времето ще покаже. Смятам, че имаме достатъчно качество да отговорим на всички и да се справим по възможно най-добрия начин“.

„Хулио Веласкес измъква максимума от футболистите с отношението и поведението си на терена и извън него. С указанията и самочувствието, което вдъхва. Той е такъв. Няма как да не си оставиш душата и сърцето първо за отбора, а след това специално и за него. С Митрев се работи изключително лесно и приятно. На първо място той е страхотен човек. След това и отношението му към вратарите, към мен, към Марти, към по-младите момчета е уникално. Винаги гледа да ни помогне със съвет, да ни усъвършенства“.

„Не се замислих, когато получих предложението от Левски. Интересното беше, че Георги Петков дойде и ми каза: „Виж, има вариант да получим оферта от Левски. Съгласен ли си, как виждаш нещата?“. Споделих му, че само да има възможност да отида, ще го направя. Да ми кажат къде да се подписвам и го правя. На такъв отбор не се отказва никога. Още от едно време е така. Левски или ЦСКА поискат ли те, не отказваш. Чувствам се изключително щастлив. И в сънищата не съм мечтал пълните стадиони и публиката да скандира моето име. Георги Петков изигра доста положителна роля и ми помогна много за моето израстване“, заяви Вуцов.

