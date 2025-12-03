Тежък удар по Ето'о – звездата на ЦСКА се размина с голямата си мечта

Един от основните футболисти на ЦСКА през този сезон Джеймс Ето'о получи тежък удар, след като се размина с голямата си мечта – да участва на турнира Купа на африканските нации с националния отбор на Камерун. Това стана ясно, след като бе публикуван разширения състав на „неукротимите лъвове“ за предстоящата надпревара. Както е известно, Купата на африканските нации стартира на 21 декември и ще продължи до 18 януари.

Джеймс Ето'о не попадна в състава на Камерун за КАФ

Джеймс Ето'о се представя на много високо ниво през този сезон с екипа на ЦСКА. До момента 24-годишният полузащитник е изиграл общо 17 мача за „червените“ във всички турнири, в които е реализирал 3 попадения и е направил 4 асистенции. Въпреки това той не е успял да впечатли новия наставник на Камерун Давид Пагу, който наследи на поста Марк Брис. Наскоро белгиецът бе уволнен лично от президента на местната федерация Самуел Ето'о.

Лично президентът на федерацията е избрал футболистите за турнира?

Според информация на френското издание „Екип“ Самуел Ето'о собственоръчно е избрал разширения състав на Камерун. Любопитно е да се отбележи, че в тима не са повикани футболисти с доста сериозни визитки. Между тях с стражът на Трабзонспор Андре Онана, както и бившият централен нападател на Порто и Бешикташ Винсънт Абубакар, за които се говори, че не са част от близкото обкръжение на президента на федерацията.

